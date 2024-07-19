巴黎奧運｜日本體操美少女宮田笙子疑未成年吸煙　被送回國或將取消資格

日本體操代表的宮田笙子或將被踢出代表隊，原因是她在社交媒體的一張相片被揭發疑有薄荷香口膠的出現，被質疑未成年吸煙。由於宮田在今年9月才滿20歲，按日本法律需要20歲或以上才可以吸煙及飲酒，原本在摩納哥隨日本代表集訓的宮田已被遣送回國，並在下午舉行記者會。
日本媒體的報道，宮田笙子在周三（17日）缺席了在摩納哥的訓練，後被證實因為懷疑違反日本未成年吸煙的規定，而被遣送回國。日本體操協會會在之後繼續對宮田作出調查，並會與日本奧委會討論處罰的方式及處理方法，暫定會在今日下午舉行記者會。日本媒體報道日本體操協會將會先聽取宮田的解釋，不過預計宮田會被取消日本代表的資格，甚至可能影響她的運動員生涯。
社交媒體相片被曝疑有吸煙習慣
根據日本的報道，宮田在去年生日時，在跟隨體操隊外出集訓，並在Instagram上發布一張相片，相片中宮田捧着蛋糕慶祝生日，然而卻被發現在酒店的床頭出現一盒香口膠，報道指雖然香口膠可能是運動員用作放鬆減壓的物品，但同時也是吸煙者去除口臭的用品，表面上雖然沒有違和感，但也被懷疑她已經是有長期的吸煙習慣。
19歲的宮田，在今年4月及5月的日本錦標賽及NHK盃中獲得個人的總冠軍，成為全隊10多歲的日本體操隊中的領袖人物。在2022年的亞錦賽，宮田在女子跳馬及自由體操獲得銀牌，以及為日本體操隊贏得團體的銅牌，並在同年的世錦賽中於平衡木項目獲得銅牌。
對於宮田可能被取消奧運代表資格甚至影響運動員生涯，不少日本網民及名人都質疑是過嚴，前東京都知事，現參議院代表的豬瀨直樹在社交媒體質疑，指宮田只是因為吸煙的問題而不是服用禁藥，會不會是日本人過份墨守成規，並將一個僅19歲的少女夢想破滅。
然而也有說法認為，即使法律上成人也不應該吸煙，更何況她是運動員。又指法律就是應該遵守，這是代表隊運動員的自覺。同時有網民建議應該補選在代表賽事中僅僅落敗的杉原愛子作為替補出場。