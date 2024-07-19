巴黎奧運｜日本體操美少女宮田笙子疑未成年吸煙　被送回國或將取消資格

日本體操代表的宮田笙子或將被踢出代表隊，原因是她在社交媒體的一張相片被揭發疑有薄荷香口膠的出現，被質疑未成年吸煙。由於宮田在今年9月才滿20歲，按日本法律需要20歲或以上才可以吸煙及飲酒，原本在摩納哥隨日本代表集訓的宮田已被遣送回國，並在下午舉行記者會。 日本媒體的報道，宮田笙子在周三（17日）缺席了在摩納哥的訓練，後被證實因為懷疑違反日本未成年吸煙的規定，而被遣送回國。日本體操協會會在之後繼續對宮田作出調查，並會與日本奧委會討論處罰的方式及處理方法，暫定會在今日下午舉行記者會。日本媒體報道日本體操協會將會先聽取宮田的解釋，不過預計宮田會被取消日本代表的資格，甚至可能影響她的運動員生涯。

社交媒體相片被曝疑有吸煙習慣 根據日本的報道，宮田在去年生日時，在跟隨體操隊外出集訓，並在Instagram上發布一張相片，相片中宮田捧着蛋糕慶祝生日，然而卻被發現在酒店的床頭出現一盒香口膠，報道指雖然香口膠可能是運動員用作放鬆減壓的物品，但同時也是吸煙者去除口臭的用品，表面上雖然沒有違和感，但也被懷疑她已經是有長期的吸煙習慣。 19歲的宮田，在今年4月及5月的日本錦標賽及NHK盃中獲得個人的總冠軍，成為全隊10多歲的日本體操隊中的領袖人物。在2022年的亞錦賽，宮田在女子跳馬及自由體操獲得銀牌，以及為日本體操隊贏得團體的銅牌，並在同年的世錦賽中於平衡木項目獲得銅牌。