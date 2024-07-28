巴黎奧運｜曾犯強姦荷蘭沙排手初登場　遭觀眾狂嘘

在今屆巴黎奧運前已備受爭議，荷蘭的沙灘排球代表雲迪韋迪（Steven van de Velde）在周日（28日）首次登場，場內的觀眾向他柴台。而他們首戰以1:2的局數不敵意大利代表。 被英國媒體揭發，在10年前因為強姦未成年少女而在英國入獄的雲迪韋迪。在今屆賽事獲得荷蘭奧委會及荷蘭排球協會的支持下，得以繼績出戰今屆的奧運。雲迪韋迪與拍檔的Matthew Immers目前世界排名第10，不過二人面對世界排名25意大利組合，最終輸局數1:2。 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

根據外國傳媒表示，在場內廣播介紹荷蘭組合時，場內同時有歡呼及嘘聲。而當介紹雲迪韋迪，觀眾的嘘聲就更強。在網上有關於要求禁止雲迪韋迪參賽的聯署，已經超過9萬。不過他們仍會在周三（31日）與智利組合進行另一場的分組賽。

觀眾認為荷蘭應避免爭議 英國廣播公司（BBC）在賽前就向入場觀眾進行訪問，有受訪的英國觀眾表示：「對於這事他很開放和誠實，而且他已經服刑。但個人而言我認為他們是有其他的選擇。他們可以選擇其他人選避免所有的爭議，而如果他是英國人，我不會高興他在我們的隊伍。」也有另一人認為，雲迪韋迪不能代表奧林匹克的精神。亦有德國的觀眾指，對事件感到遺憾，並認為他不應該獲准參賽。 29歲的雲迪韋迪被指在10年前透過社交媒體認識一位12歲少女，隨即相約少女見面，並在英國性侵該名女生。雲迪韋迪在事後被判4年刑期，部份在荷蘭執行。之後雲迪韋迪繼續接受排球的訓練，並取得奧運參賽資格。荷蘭奧委會及荷蘭排協都支持雲迪韋迪參賽，並認為他已經服刑並展示改過，然而他們仍安排雲迪韋迪入住酒店而非選手村，同時禁止他受訪。