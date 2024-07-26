巴黎奧運｜最Chill選手村「冇投訴」　滑水代表住郵輪

停泊大溪地的郵輪Aranui 5。(路透社)

During Paris 2024, the Aranui 5 cruise ship functions as a floating Olympic village, hosting numerous athletes.#paris2024surfing#olympicsurf#olympicsurfing#isasurfing pic.twitter.com/Qs9r12eLbC — International Surfing Association (@ISAsurfing) July 23, 2024