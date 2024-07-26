巴黎奧運｜最Chill選手村「冇投訴」　滑水代表住郵輪

巴黎奧運的選手村頻頻遭到投訴，但遠在另一邊的另一個選手村，運動員卻住得舒適。而這是遠在大溪地舉行的滑水選手，因為他們獲安排入住停泊當地的一艘郵輪，還有酒吧、泳池等設施，有沒有冷氣應該不是重點了。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
During Paris 2024, the Aranui 5 cruise ship functions as a floating Olympic village, hosting numerous athletes.#paris2024surfing#olympicsurf#olympicsurfing#isasurfing pic.twitter.com/Qs9r12eLbC— International Surfing Association (@ISAsurfing) July 23, 2024
今屆奧運的滑水項目，安排在大溪地舉行，奧組委總不能要選手入住巴黎的選手村，故此安排一艘郵輪停駐當地，讓48名奧運滑水代表入住，而這也是奧運史上首個浮動的選手村。根據大溪地的青年及體育部長指出，安排郵輪作為選手村是因為這已是可以讓選手在45分鐘內抵達會場的住宿方法。因為當地最近的酒店已在26年前關門。
這座海上選手村有103個獨立房間，並且設有餐廳、4間酒吧、2個會議室、2間酒廊，還有圖書館及舞蹈間，運動員也毋須睡在紙板床，而是與酒店般的床鋪。