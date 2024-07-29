中國女排於奧運成績優異，自1984年起的40年間，10屆賽事曾奪3金1銀2銅共六次站上頒獎台。然而，主攻朱婷在上屆東京奧運負傷領軍爭取衛冕夢碎，提前於分組賽出局，之後她更因治療手腕傷勢缺席國家隊長達兩年多，因此，她在今屆奧運前夕臨危授命，獲重召歸隊第3度征戰奧運，成為國家隊在巴黎奧運的焦點球星。

朱婷曾受手腕受傷困擾

身高近兩米的朱婷是近年中國女排之靈魂人物，2016年里約熱內盧奧運帶領國家隊贏得金牌後，在恩師、時任國家隊主教練郎平穿針引線下，前赴世界頂級水平之土耳其超級聯賽發展。3年前東京奧運被寄予厚望下，卻因受嚴重手腕傷患影響，最終遭遇開賽三連敗，小組未能出線，衛冕冠軍之路尚未進入八強淘汰階段，便已提前畢業，最終名列第9位。當屆奧運成績未如理想，除了郎平用人戰術受批評外，外界亦歸咎於國家隊過份依賴朱婷。

事實上，該名重炮手於里約奧運後因接受手腕手術而離開國家隊的日子，中國女排確實出現青黃不接的情況，上年9月更失落於直接進軍巴黎奧運的資格賽。今年4月國家隊正式重召朱婷及另一里奧金牌功臣張常寧回歸，並於6月頭亮相世界女排聯賽澳門站，成功在緊隨上演的香港站後，靠世界排名驚險篤定獲得今屆奧運「入場券」。