中國女排於奧運成績優異，自1984年起的40年間，10屆賽事曾奪3金1銀2銅共六次站上頒獎台。然而，主攻朱婷在上屆東京奧運負傷領軍爭取衛冕夢碎，提前於分組賽出局，之後她更因治療手腕傷勢缺席國家隊長達兩年多，因此，她在今屆奧運前夕臨危授命，獲重召歸隊第3度征戰奧運，成為國家隊在巴黎奧運的焦點球星。
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朱婷曾受手腕受傷困擾
身高近兩米的朱婷是近年中國女排之靈魂人物，2016年里約熱內盧奧運帶領國家隊贏得金牌後，在恩師、時任國家隊主教練郎平穿針引線下，前赴世界頂級水平之土耳其超級聯賽發展。3年前東京奧運被寄予厚望下，卻因受嚴重手腕傷患影響，最終遭遇開賽三連敗，小組未能出線，衛冕冠軍之路尚未進入八強淘汰階段，便已提前畢業，最終名列第9位。當屆奧運成績未如理想，除了郎平用人戰術受批評外，外界亦歸咎於國家隊過份依賴朱婷。
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事實上，該名重炮手於里約奧運後因接受手腕手術而離開國家隊的日子，中國女排確實出現青黃不接的情況，上年9月更失落於直接進軍巴黎奧運的資格賽。今年4月國家隊正式重召朱婷及另一里奧金牌功臣張常寧回歸，並於6月頭亮相世界女排聯賽澳門站，成功在緊隨上演的香港站後，靠世界排名驚險篤定獲得今屆奧運「入場券」。
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中國女排爭前兩名出線
2022年中傷愈復出再外流到意大利甲組聯賽的朱婷，狀態一直穩步上揚，更獲2022年12月份的最有價值球員 (MVP)。直至2024年6月，相隔超過1000日正式回歸中國女排，該名被喻為「小郎平」的球星，在國家隊獲取巴黎奧運參賽資格後，便隨隊在福建漳州女排訓練基地作最後備戰。曾在今夏世界女排聯賽香港站透露腰部受傷的朱婷，經過治療後已無大礙，對於以大師姐身份再度領軍出戰奧運，她只希望：「做好自己，按照教練和隊伍的要求，努力打好配合。」
畢竟長時間未有參與國家訓練，朱婷深明跟隊友磨合、感受隊伍節奏，才能提升個人發揮。今屆巴奧換上主教練蔡斌，中國女排小組賽遇上東奧冠軍美國、季軍塞爾維亞以及東道主法國，外界期待朱婷能否發揮國家隊中定海神針的功效，跟副攻袁心玥、主攻張常寧、李盈瑩等，爭取小組頭兩名直接出線，甚至衝擊獎牌。
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巴黎奧運 中國女排賽程
- 2024年7月29日23:00‧分組賽 vs 美國
- 2024年8月2日03:00‧分組賽 vs 法國
- 2024年8月4日23:00‧分組賽 vs 塞爾維亞
- 2024年8月6至11日‧8強至決賽（視乎晉級情況）
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