排球是6個人的團體運動，然而在巴黎奧運的大舞台上，日本男子排球隊卻不止於此，他們還帶著前隊友一份願望上陣。 2023年10月7日，日本男子排球隊在FIVB世界盃男子排球賽中以直落3局擊敗了斯洛文尼亞隊，獲得參加巴黎奧運資格。比賽結束時，全場不止歡呼還一同留下流淚，因為今次不僅僅是是自2008年北京奧運以來，日本隊首次憑藉實力獲得奧運入場券（東京奧運以主辦國身分出戰），石川祐希與高橋藍更以勝仗向已故隊友藤井直伸致敬。

以勝利向已逝隊友藤井直伸傳達敬意 藤井直伸代表日本出戰東京奧運，然而這名二傳手在結婚5個月因眼部不適接受檢查，驚覺患上末期胃癌。即使藤井直伸樂觀面對，最終2023年3月不幸去世，享年31歲。被譽為「日本最佳二傳手」的藤井直伸從宮城縣石卷市的國中生到順天堂大學的排球明星，再到日本男子排球球會「東麗箭」的冠軍成員，藤井的故事激勵了許多人。即使在面對311東日本大震災的家庭困境和癌症時，他也從未放棄過對排球的熱愛，在患癌時精神好時到球場練波，就算未能落場也會到場邊觀看操練。 藤井的夢想是參加巴黎奧運，但命運卻不允許他實現夢想，由隊友助他一把。在取得巴黎奧運資格後，日本男排隊友高橋健太郎舉起藤井的3號球衣，二傳手關田誠大穿上藤井的球衣，一切盡在不言中。人氣球員高橋藍大笑著呼喊出對藤井直伸的最好致敬：「藤井さん！我們做到了喔！你看到了嗎？」

說到排球，必然會想起廣受歡迎的動漫《排球少年》，《排球少年》講述了一群年輕排球選手的成長故事，他們克服種種困難，追求排球之路上的卓越。日本男子排球隊的真實故事與動漫中的情節相互映照，都展現了排球運動中的奮鬥精神和團隊合作。就像動漫中的角色一樣，現實生活中的選手們也在追尋夢想，並在逆境中找到力量和靈感。

石川祐希愛稻荷崎北信介 日本男子排球隊隊長石川祐希（Yuki）亦曾透露喜歡看《排球少年》，認為這部作品不僅有趣，而且在展現選手情感和比賽戰術上非常真實。他特別喜歡的角色是稻荷崎高中的男排隊長北信介，儘管許多人認為他們兩人很相似，但Yuki卻認為他們完全不像。他欣賞北信介在場上的克制，而自己則是專注於做好自己的事情。 被問及不希望在比賽中對上的《排球少年》角色時，石川祐希提到了音駒的孤爪研磨，他不喜歡研磨那種讓人看不出想法的氛圍。他還提到了白鳥澤的天童覺，因為天童的攔網方式是基於本能，讓石川祐希i感到不舒服。 最後，石川祐希分享了《排球少年》中對年輕選手特別有價值建議：拙球是身體的一部分，應該經常觸摸它。這句話來自於日向翔陽尋求老烏養教練特訓時所學到的。石川祐希認為，這對於提高球感和觸球能力非常有效，尤其是對於年輕的選手。 此外，日本男排隊員高橋藍也曾經表達過對《排球少年》的看法：