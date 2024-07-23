巴黎奧運｜朱成竹由後備陪練到港乒主力　三年浮潛一直堅持全為站上頒獎台

上屆奧運，香港乒乓女將朱成竹以後補身份前赴東京，在場邊親眼目睹杜凱琹、李皓晴及蘇慧音歷史性勇奪女團銅牌，只能做最近距離的「觀眾」。三年之後，這位浙江姑娘終於成為港隊主力，她坦言過去三年一直幻想自己站上頒獎台的那一刻，「我很期待，希望再為港乒贏到獎牌。」
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三年一直當女隊陪練、替補球員
朱成竹小時候並不喜歡打乒乓球，只是因為父親喜愛，所以7、8歲時被送去參加乒乓球訓練班。在啟蒙老師褚建偉的指導下，她15歲加入上海市隊後才漸漸愛上這項運動，16歲就由上海南下加入港隊。朱成竹2016年勇奪世青巡迴系列總決賽女子單打冠軍，被視為港女乒接班人，然而其後成績浮浮沉沉，一直當女隊陪練、替補球員……足足三年，盡是迷茫與自我懷疑。
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上屆奧運香港女隊贏得團體賽銅牌，朱成竹雖然在陣，惟只屬後備身份，沒有落場機會，那面獎牌根本與她毫無關係。不過，默默耕耘的苦練歲月卻使得朱竹心內心更強大、更堅強。東奧之後，她開始「爆Seed」，2022年在世乒團體賽憑搶眼表現令人留下印象，生涯第11年終在港隊佔一席位，之後在多個WTT國際賽皆有牌落袋，女單世界排名甚至一度超越杜凱琹成為新港乒「一姐」。
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朱成竹首次踏足五環舞台將會雙線出擊
2024年世界錦標賽，朱成竹聯同杜凱琹、李皓晴合力拿下女子團體賽銅牌，為港取得巴黎奧運女團及2個女單席位。朱成竹首次踏足五環舞台將會雙線出擊。「上屆東京奧運的情境仍然瀝瀝在目，到現在我還一直在想像那一刻，是幻想自己站上去（頒獎台）的那一刻，所以我真的十分期待巴黎奧運）。」相比起女單，朱成竹更看重女團：「個人力量沒那麼大，畢竟其他國家都很厲害。但打團體時，港隊特別棒，我們每個人都會打出超水準。」
朱成竹參賽日期
7月27至8月3日．女子單打
8月5至10日．女子團體
朱成竹檔案
年齡：27歲
最高世界排名：女單第44位
現時世界排名：女單第61位
IG：zenobia_bb
威水史：
2016年世青巡迴系列總決賽女單 金牌
2023年WTT支線賽（阿曼站）女雙 金牌
2023年WTT支線賽（卡塔爾站）女單 銅牌
2023年WTT支線賽（卡塔爾站）女雙 銀牌
2024年WTT支線賽（德國站）女單 銀牌
2024年WTT支線賽（德國站）女雙 金牌
2024年世界錦標賽女團 銅牌
More About 朱成竹
- 朱成竹出生於浙江，7、8歲時被喜愛乒乓球的因父親送去參加乒乓球訓練班，15歲加入上海市隊，16歲移居香港加入港隊。
- 加入港隊後，朱成竹先在菲律賓公開賽與李皓晴出戰女雙並奪得冠軍。及後於台北青少年桌球公開賽女單封后，以及在葡萄牙青少年公開賽包辦女單、女雙和女團3面金牌。
- 2016年奪得世界桌球巡迴總決賽女子青年組單打金牌。
- 2019年於隊內選拔賽脫穎而出，首次登上世界錦標賽舞台，即獲得出戰女單的機會，雖然最終在128強出局，但取得了寶貴的國際大賽經驗，為日後發展打下重要基石。
- 2021年隨女子港隊在東京奧運團體賽銅牌戰勇挫德國踏上頒獎台，惟作為後補球員的朱成竹未有機會出賽。
- 2024年成為港隊世界賽女團銅牌功臣之一，同時獲派出戰巴黎奧運女團及女單2項賽事。
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