巴黎奧運｜柔道場魔鬼6秒鐘爆爭議　日選手不滿判決拒握手

巴黎奧運柔道男子60公斤賽事，銅牌得主西班牙的加利高斯（Francisco GARRIGOS）和日本的永山高樹，在八強相遇時發生不愉快事件。加利高斯以10比0勝出，永山高樹卻拒絕握手，場面十分尷尬。
語言威脅
西班牙隊教練雷斯透露永山高樹作出語言威脅：「他們告訴加利高斯：不要回來日本，我們不歡迎你！」雷斯表示不明白日本隊有何不滿：「加利高斯覺得自己沒有做錯什麼。落敗就要檢討原因，為何要拒絕行禮？」
日本教練鈴木桂治表示，兩人以寢技在地上糾纏時，永山被對手以鎖技卡脖子，裁判做出「等待」手勢下，加利高斯並沒有按規則停手，而是繼續鎖住永山6秒，至癱倒為止；裁判見狀，宣判永山落敗。
永山拒絕握手
永山落敗後拒絕與加利高斯握手，以此抗議對方不遵守柔道規則，現場傳來陣陣噓聲。永山解釋：「我的抗議行為也許違反奧運和柔道精神，但我要表明自己立場，這次很多親友來打氣，我不想他們失望而歸，只能據理力爭！」教練鈴木更以「魔鬼6秒」形容事件。對於永山的不滿，加利高斯表示：「現場太吵，自己聽不到指令，也看不到裁判手勢，知道裁判走近，我馬上停手。」
這場柔道風波最終也「打和」收場，各得一面銅牌：永山透過復活賽，最終得到銅牌；勝方加利高斯也在準決賽落敗，之後勝出銅牌賽。
原文刊登於 Yahoo 體育