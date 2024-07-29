巴黎奧運｜柔道場魔鬼6秒鐘爆爭議　日選手不滿判決拒握手

巴黎奧運柔道男子60公斤賽事，銅牌得主西班牙的加利高斯（Francisco GARRIGOS）和日本的永山高樹，在八強相遇時發生不愉快事件。加利高斯以10比0勝出，永山高樹卻拒絕握手，場面十分尷尬。

語言威脅

西班牙隊教練雷斯透露永山高樹作出語言威脅：「他們告訴加利高斯：不要回來日本，我們不歡迎你！」雷斯表示不明白日本隊有何不滿：「加利高斯覺得自己沒有做錯什麼。落敗就要檢討原因，為何要拒絕行禮？」

日本教練鈴木桂治表示，兩人以寢技在地上糾纏時，永山被對手以鎖技卡脖子，裁判做出「等待」手勢下，加利高斯並沒有按規則停手，而是繼續鎖住永山6秒，至癱倒為止；裁判見狀，宣判永山落敗。