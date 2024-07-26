巴黎奧運｜梅利棄戰男單專心雙打　祖高域拿度或次圈火拚

兩屆奧運網球男單金牌得主的梅利（Andy Murray），在宣布於今屆奧運後掛拍，他同時亦確定不會出席今屆的單打項目，而是會專注在雙打發展，故他已提早結束其男單的生涯。至於昔日網球四天王的另外兩位祖高域（Novak Djokovic）及拿度（Rafael Nadal）在抽籤不幸被編在同一方，二人最快次圈就碰頭。
第5次在奧運出戰的梅利，在奧運抽籤前確定不會參與單打項目，專心與伊雲斯（Dan Evans）在男雙爭取成功。他表示：「奧運對我而言是異常特別的，這裡有很多在場上美妙的回憶，特別是在倫敦。我很高興可以再來多一次。（不出戰單打）這是不幸，我有準備兩線訓練，不過我現在已經老了，因此很難從傷患恢復。我已時日無多。」
拿度：梅利是其中一位強大對手
至於在男單的抽籤，因為仙拿（Jannik Sinner）受扁桃腺發炎退賽，令祖高域成為賽事的頭號種子，他在首圈對手是澳洲球手，不過次圈他會對上拿度或匈牙利富斯索域斯（Marton Fucsovics）的勝方。意味如果祖高域與拿度首圈過關，他們次圈就已經碰頭。拿度今屆賽事以保護排名出賽，故並非種子球手。而他早前表示會否繼續參與巡迴賽將在奧運後決定，而這也可能是他們職業生涯的最後一次對壘。
另外，對於梅利棄戰男單，拿度表示：「梅利曾經是我生涯中，多年來的其中一位強大對手。羅渣（費達拿）、諾華克（祖高域）、安迪（梅利）與我曾經每周在最大型賽事上戰鬥。他是位很好的同伴，我與他有過很好的時光，我們一起做過不少東西。他是一個永遠保持開朗性格的球手，作為隊友我都有這種感覺。他是在更衣室內所有人都喜歡的球手。」拿度除了出戰單打，亦會與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在男雙合作，不過他們與梅利被分開在上下半區，只有決賽才有機會碰頭。