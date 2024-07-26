巴黎奧運｜梅利棄戰男單專心雙打　祖高域拿度或次圈火拚

兩屆奧運網球男單金牌得主的梅利（Andy Murray），在宣布於今屆奧運後掛拍，他同時亦確定不會出席今屆的單打項目，而是會專注在雙打發展，故他已提早結束其男單的生涯。至於昔日網球四天王的另外兩位祖高域（Novak Djokovic）及拿度（Rafael Nadal）在抽籤不幸被編在同一方，二人最快次圈就碰頭。

第5次在奧運出戰的梅利，在奧運抽籤前確定不會參與單打項目，專心與伊雲斯（Dan Evans）在男雙爭取成功。他表示：「奧運對我而言是異常特別的，這裡有很多在場上美妙的回憶，特別是在倫敦。我很高興可以再來多一次。（不出戰單打）這是不幸，我有準備兩線訓練，不過我現在已經老了，因此很難從傷患恢復。我已時日無多。」