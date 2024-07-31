巴黎奧運｜梅利男雙再險勝晉級流下「快樂的眼淚」　拿度夥艾卡拉斯入八強

昔日球壇四大天王的拿度（Rafael Nadal）與梅利（Andy Murray）都即將退役，今屆都成為二人最後的奧運賽事。在男單拿度出局後，他們都只有在男雙繼續努力，而二人最後都成功過關，當中梅利與拍檔伊雲斯（Dan Evans）險勝過關，賽後非常激動。
兩屆奧運金牌，37歲的梅利以今屆作為掛拍之戰，因此每一場都可能是最後一場。在男單的次圈，他與伊雲斯面對比利時的Sander Gille及Joran Vliegen，二人首盤先贏6:3。可是在第2盤被對手迫到決勝局，梅利組合在錯失兩個賽點下，被比利時組合以10:8的細分反勝及追平盤數下。雙方以第3盤分勝負，在率先取得10分的決勝盤，梅利組合還是只險勝11:9，以盤數2:1晉級。
梅利勝出後一度坐在場邊感觸地哭起來，他賽後表示：「這是難以置信的情感，我意思是這是難以想像的快樂。我不知道為甚麼會這樣，但這就是快樂的眼淚。我也不知道為甚麼，不過我真的在賽後很感觸。明顯我是非常開心，為我們繼續晉級感到興奮。」
至於西班牙的兩代球星組合，拿度與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）次圈也要打到決勝盤晉級。這對西班牙組合首盤雖然先贏局數6:4，不過第2盤也被迫到打決勝局，結果細分輸2:7，雙方同樣要在第3盤搶10分。然而拿度組合卻是迅速地以10:2取勝過關，八強會對美國的組合。