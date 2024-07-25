楊雅婷、楊霈霖，香港首席女雙組合，合作短短3年就攜手踏上奧運舞台。兩人一個外向一個文靜，一凹一凸，是運動場上的絕佳配對，今年6月在澳洲公開賽打入四強，寫下世巡賽最佳成績，「雙楊」坦言入奧是意料之外，所以不像其他熱門選手或「獎牌希望」，沒有太大壓力，只盼好好發揮，突破自我。

「雙楊配」2021年開始合作即擦出火花

楊雅婷來自羽毛球世家，母親鍾海玉是前廣東隊隊員，之後轉投港隊，兄長楊盛才亦是現役港隊成員，主項男雙賽事。楊雅婷2013年開始與吳芷柔合作女雙，但2年前因吳芷柔在混雙有力出戰大賽，但與楊雅婷未有足夠排名分數參戰女雙，於是港隊教練決定將兩人拆夥，當時22歲的楊雅婷改拍比自己年輕3歲的楊霈霖。

「雙楊配」2021年開始合作即擦出火花，連奪巴林國際挑戰賽兩個冠軍，翌年再於波蘭公開賽及葡萄牙國際賽封后，世界排名一個月內由第220位飆升至96位。兩人隨後累積不少排名積分，去年「升呢」出戰BWF超級系列賽，今年1月再升至生涯新高的17位，從而首次獲得奧運入場券，也是繼謝影雪／潘樂恩後第二對亮相五環舞台的香港女雙組合。