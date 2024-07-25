楊雅婷、楊霈霖，香港首席女雙組合，合作短短3年就攜手踏上奧運舞台。兩人一個外向一個文靜，一凹一凸，是運動場上的絕佳配對，今年6月在澳洲公開賽打入四強，寫下世巡賽最佳成績，「雙楊」坦言入奧是意料之外，所以不像其他熱門選手或「獎牌希望」，沒有太大壓力，只盼好好發揮，突破自我。
「雙楊配」2021年開始合作即擦出火花
楊雅婷來自羽毛球世家，母親鍾海玉是前廣東隊隊員，之後轉投港隊，兄長楊盛才亦是現役港隊成員，主項男雙賽事。楊雅婷2013年開始與吳芷柔合作女雙，但2年前因吳芷柔在混雙有力出戰大賽，但與楊雅婷未有足夠排名分數參戰女雙，於是港隊教練決定將兩人拆夥，當時22歲的楊雅婷改拍比自己年輕3歲的楊霈霖。
「雙楊配」2021年開始合作即擦出火花，連奪巴林國際挑戰賽兩個冠軍，翌年再於波蘭公開賽及葡萄牙國際賽封后，世界排名一個月內由第220位飆升至96位。兩人隨後累積不少排名積分，去年「升呢」出戰BWF超級系列賽，今年1月再升至生涯新高的17位，從而首次獲得奧運入場券，也是繼謝影雪／潘樂恩後第二對亮相五環舞台的香港女雙組合。
「雙楊配」: 第一次打奧運應該會好緊張
楊雅婷、楊霈霖不諱言剛合作時完全沒有爭去奧運的想法，直至排名開始提升才定下目標。即將展開首次奧運之旅的「雙楊配」表示，第一次打奧運應該會好緊張，她們唯一能夠做到的是，盡力打好，將平日訓練上的東西好好地發揮到在場上。
「雙楊配」奧運抽得好籤，與2號種子中國組合劉聖書／譚寧、保加利亞姐妹檔組合Stefani Stoeva／Gabriela Stoeva及美國的雙胞胎組合許忻霏／許怡霏同組，爭奪前二名出線席位。
楊雅婷／楊霈霖參賽日期
7月27至8月3日．女子雙打
楊雅婷檔案
年齡：25歲
最高世界排名：第17位（女雙）
現時世界排名：第18位（女雙）
楊霈霖檔案
年齡：22歲
最高世界排名：第17位（女雙）
現時世界排名：第18位（女雙）
IG：yeungpl123
「雙楊配」威水史：
- 2019年亞洲混合團體賽 銅牌
- 2021年巴林挑戰賽（國際挑戰賽） 冠軍
- 2021年世界錦標賽 16強
- 2022年丹麥大師賽（國際挑戰賽） 冠軍
- 2022年波蘭公開賽（國際挑戰賽）冠軍
- 2023年世界錦標賽 16強
- 2024年澳洲公開賽（超級500賽） 4強
「雙楊配」背景
- 楊雅婷的母親鍾海玉是羽毛球教練，前廣東隊隊員，其後移居香港並代表港隊征戰，1992年夥拍陳兆光勇奪亞洲錦標賽混雙銀牌。兄長楊盛才亦是現役港隊成員，主項男雙賽事。
- 楊雅婷現任男友為港隊隊友鄧俊文，後者今年夥拍謝影雪出戰巴黎奧運混雙賽事。
- 楊霈霖4歲起隨母親、兄長前往羽球場，因而對這項運動產生興趣；8歲開始接受「青苗羽球培訓計劃」培訓，後轉為香港體院精英運動員。
- 2019年楊霈霖夥拍高城熙在全國青年運動會奪得混雙銅牌，同年兩人在世青賽闖入8強。
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