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體育
2024-07-27 22:10:00

巴黎奧運｜江旻憓女子重劍獎牌在望　八強挫烏克蘭劍手

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香港劍擊代表江旻憓。(相片由港協暨奧委會提供)

香港劍擊代表江旻憓。(相片由港協暨奧委會提供)

香港劍擊代表的江旻憓在女子重劍的個人賽，首戰先擊敗來自埃及的艾雅侯辛（Aya Hussein）晉級，之後再挫美國的侯絲安（Hadley Husisian）及烏克蘭的姬維絲卡（Olena Kryvytska）晉身四強，距離獎牌只差一步。而她的其中一個主要對手，中國的孫一文卻在32強落敗，無緣衞冕。

世界排名第一，香港女子重劍代表的江旻憓在八強面對烏克蘭的姬維絲卡，首節江旻憓就先贏3:0。第2節姬維絲卡雖然多次進攻，但反過來讓江旻憓再取多分，完第2節江旻憓已拉開分數至9:5。最後一節江旻憓繼續保持表現，以15:7擊敗對手，突破上屆八強的成績打入四強，會與愛沙尼亞的莉妮迪花（Nelli Differt）爭入決賽。

 

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香港劍擊代表江旻憓。(相片由港協暨奧委會提供) 江旻憓在16強再擊敗美國的對手。(路透社) 江旻憓在個人賽的32強晉級。(路透社) 江旻憓在32強擊敗埃及代表晉級。(相片由港協暨奧委會提供)

在之前的次圈32強賽事，江昊憓面對着埃及的艾雅侯辛，雖然江旻憓先失1分，但之後江連取2分領先。比賽之後江一直處於優勢下，最後以15:11先贏得第一場比賽。在16強的比賽，江旻憓面對美國的侯絲安，江旻憓完頭兩節時一度有5分優勢，領先對手8:3，不過美國劍手之後力追，雙方一度只差2分，然而江旻憓守住優勢，最後贏15:12。

 

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江旻憓八強擊敗美國劍手。(相片由港協暨奧委會提供) 江旻憓八強擊敗美國劍手。(相片由港協暨奧委會提供) 江旻憓八強擊敗美國劍手。(相片由港協暨奧委會提供) 江旻憓八強擊敗美國劍手。(相片由港協暨奧委會提供)

衞冕中國孫一文32強止步

另外，江旻憓的其中一個主要對手，上屆金牌得主中國的孫一文就意外地在32強止步。她在32強的比賽面對日本的吉村美穗，在比賽期間孫一文因為一些的判決與裁判作出爭議，不過裁判維持判決。而孫一文還是以13:14不敵日本劍手。

 

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中國代表孫一文在32強止步。(路透社) 中國代表孫一文與裁判爭議。(路透社) 中國代表孫一文與裁判爭議。(路透社)
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