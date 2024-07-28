巴黎奧運｜法國七人欖球主場揚威　決賽挫兩屆冠軍斐濟

法國七人欖球代表，在總統馬克龍（Emmanuel Macron）以及足球名將基利安麥巴比（Kylian Mbappe）支持下，在決賽擊敗兩屆金牌得主的斐濟，在主場封王。

奧運的七人欖球項目自2016年的里約熱內盧才首次舉辦，至今第3屆。而斐濟之前兩屆都是金牌得主，自首次舉辦至今屆決賽為止，從未嘗落敗。法國在賽事的分組本身就與斐濟同組，分組賽曾輸12:19。