巴黎奧運｜法國七人欖球主場揚威　決賽挫兩屆冠軍斐濟

法國七人欖球代表，在總統馬克龍（Emmanuel Macron）以及足球名將基利安麥巴比（Kylian Mbappe）支持下，在決賽擊敗兩屆金牌得主的斐濟，在主場封王。
奧運的七人欖球項目自2016年的里約熱內盧才首次舉辦，至今第3屆。而斐濟之前兩屆都是金牌得主，自首次舉辦至今屆決賽為止，從未嘗落敗。法國在賽事的分組本身就與斐濟同組，分組賽曾輸12:19。
過去兩屆最多打入八強的法國，雖然被斐濟開賽2分鐘取得達陣及射入罰球領先，但法國之後迅速追回比數至7:7。之後法國隊在杜邦特（Antoine Dupont）兩次達陣成功下，球隊取得3次達陣，並爆冷以28:7擊敗斐濟，中止對手三連霸的美夢並首次贏得七人欖球的金牌。
法國杜邦特與美斯媲美
法國的金牌英雄杜邦特表示：「這真的很感觸，這是難以置信，它是我們最大的榮譽。這是很巨大的，我們很多球員為此努力了很多年月日，就是為了這一刻。」今年帶領法國的圖盧茲贏得歐洲欖球冠軍盃，然後在七欖再奪金牌，杜邦特被稱為欖球界的最佳球員，甚至被拿來與足球的美斯（Lionel Messi）並論，他說：「聽到這些讚美當然是高興的。不過說實在我不會花太多時間想這些，我仍年輕，仍有很多事要做。」