巴黎奧運｜法國撐桿跳選手下身「縮唔切」　尷尬地未能晉級

東道主法國的撐桿跳選手艾米拉迪（Anthony Ammirati）在上周末（3日）的男子撐桿跳預賽失手，未能晉級巴黎奧運的決賽，而失手過程卻引起網民討論。皆因是他雖然身體越過橫桿，但因為下體卻觸碰到橫桿掉落，令他錯失決賽機會。

21歲的艾米拉迪是法國的田徑新星，他在2022年的世界U20錦標賽贏過金牌。在今次的奧運預賽，他在A組的預賽出戰，在首兩跳的5.40及5.60米都成功過關，然而就在5.70米，他在第3跳時已彎曲身體準備越過橫桿，而不幸地下身卻「挺直」直撞橫桿，令橫桿掉落，也令他因此無法繼續。在計算最後晉級資格中，最低的一位選手也就是越過5.70米。