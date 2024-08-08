巴黎奧運｜波蘭男排創48年來歷史新頁　決賽惡鬥衛冕冠軍法國

苦戰五盤擊敗美國 波蘭時隔48年重返奧運決賽



波蘭在過去十年中逐漸恢復世界頂尖球隊的地位，贏得了世界錦標賽等重要榮譽。波蘭在2:1落後的情況下最後以3:2擊敗對手。主攻手萊昂（Wilfredo Leon）表現出色，全場取得26分，為波蘭隊的勝利奠定了基礎。教練格爾比奇（Nikola Grbić）表示：「這是一場全隊勝利，球員們在比賽中展現了極大的毅力和團結。」美國老將安德森（Matt Anderson）全場貢獻24分，但無法阻止波蘭隊的強勢反攻。安德森賽後表示：「這是一場艱難的敗仗，但我們仍有機會爭奪銅牌，我們會全力以赴。」