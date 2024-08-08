巴黎奧運｜波蘭男排創48年來歷史新頁　決賽惡鬥衛冕冠軍法國

巴黎奧運男子排球四強，波蘭以3:2反勝美國晉級，相隔48年重返決賽。而法國則直落三盤淘汰意大利爭取衛冕。
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苦戰五盤擊敗美國 波蘭時隔48年重返奧運決賽
波蘭在過去十年中逐漸恢復世界頂尖球隊的地位，贏得了世界錦標賽等重要榮譽。波蘭在2:1落後的情況下最後以3:2擊敗對手。主攻手萊昂（Wilfredo Leon）表現出色，全場取得26分，為波蘭隊的勝利奠定了基礎。教練格爾比奇（Nikola Grbić）表示：「這是一場全隊勝利，球員們在比賽中展現了極大的毅力和團結。」美國老將安德森（Matt Anderson）全場貢獻24分，但無法阻止波蘭隊的強勢反攻。安德森賽後表示：「這是一場艱難的敗仗，但我們仍有機會爭奪銅牌，我們會全力以赴。」
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法國橫掃意大利 強勢晉級力爭衛冕
另一場準決賽中，法國隊以3:0橫掃意大利，順利晉級決賽。意大利和法國在半準決賽都是先失兩盤下連追三盤反勝。今場法國在主場觀眾的支持下直落三盤晉級。法國隊始終掌控比賽節奏，展現衛冕冠軍的實力。主攻手克里夫諾（Trévor Clévenot）和恩加佩斯（Earvin Ngapeth）分別貢獻了17分和14分。法國教練表示：「能夠再次進入奧運決賽，對我們來說意義重大。」
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本週六法國對陣波蘭爭奪金牌
今次是法國男排第二次進入奧運決賽，他們有望成為繼前蘇聯和美國後第三支成功衛冕的男排隊伍。法國隊將於週六對陣波蘭，爭奪金牌。