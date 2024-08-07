參加巴黎奧運的國家隊乒乓球手王楚欽，日前於男單出局受訪後，被一名攝影女記者行過身邊衝撞身體，內地傳媒報道，巴黎奧組委經調查確認是故意，禁止有關瑞典女記者進入賽場。
網上片段顯示，王楚欽拉著行李箱在場邊接受採訪，一名女記者兩手拿著攝影器材，走向王楚欽的方向，原本行直線的她，突然靠向王楚欽，撞了對方後，若無其事走開。王楚欽一臉茫然，身旁的工作人員上前瞭解情況。巴黎奧組委宣布，處罰這名編號1717號的瑞典女記者，禁止她進入奧運會的任何比賽現場。
王楚欽上周二和孫穎莎贏得混雙金牌後，手持國旗讓記者拍照期間，有攝影記者踩斷他放在行李箱內的球拍。王楚欽事後向工作人員投訴，但相信對方並非故意，他之後要用副拍出戰男單32強，最終出局。
再回應球拍被踩斷事件：我是受害者不想討論
昨日出戰乒乓球男團比賽的王楚欽，賽後面對球拍被踩斷事件的提問時表示自己是受害者，「怎麼說這個事情呢，我不想討論。」
【7月31日】巴黎奧運乒乓球日前的混雙決賽，世界第一國家隊組合王楚欽與孫穎莎組合奪金，但賽後二人展示國旗慶祝時傳媒一湧而上，王楚欽原放在場邊行李箱內的球拍懷疑被其中一名攝影記者意外踩斷，需要使用後備球拍出戰單打32強，最終以局數2:4不敵瑞典球手莫雷加爆大冷出局，王楚欽賽後表示，球拍被踩壞時心情受到一定影響，但絕非輸波理由。影片顯示，王楚欽出局後接受內媒訪問，離開訪問區時被一名持相機的女攝影記者迎面而至撞倒，惟對方未有表歉意繼續向前走，王楚欽流露一臉不滿表情，但未有「爆發」，最終無奈離開。
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網民試圖「起底」涉事攝影記者
另外，賽後大量內地網民試圖「起底」王楚欽踩斷球拍的涉事攝影記者身份，內媒引當時於現場報道的中國記者指，當時很多攝影記者擠進教練席拍照，惟那並不是記者可以進入的區域，頒獎儀式結束後，攝影經理稱要調查踩斷球拍事件，已記下現場記者的證件號和攝影背心號，也找人要了網上流傳的影片作證據。
事後，中國奧委會在微信對國內媒體做出提醒：「再次強調現場工作紀律，遵從現場工作人員引導和要求，嚴格按照註冊證件顯示的權限進入相應區域，嚴格在攝影點位和混採區許可範圍內開展工作，注意不得與運動員區域交叉。」
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Beyond外国记者故意冲撞咱们的运动员，看这个记者的嘴脸，它就是故意撞王楚钦的，现在知道咱们的运动员有多不容易了吗？这就是西方人骨子里带着种族主义 pic.twitter.com/SwXGhpmxX7— 磊哥聊政经 (@leige88888) August 1, 2024