王楚欽出局後接受內媒訪問，離開訪問區時被一名持相機的女攝影記者迎面而至撞倒。(影片截圖)

參加巴黎奧運的國家隊乒乓球手王楚欽，日前於男單出局受訪後，被一名攝影女記者行過身邊衝撞身體，內地傳媒報道，巴黎奧組委經調查確認是故意，禁止有關瑞典女記者進入賽場。

網上片段顯示，王楚欽拉著行李箱在場邊接受採訪，一名女記者兩手拿著攝影器材，走向王楚欽的方向，原本行直線的她，突然靠向王楚欽，撞了對方後，若無其事走開。王楚欽一臉茫然，身旁的工作人員上前瞭解情況。巴黎奧組委宣布，處罰這名編號1717號的瑞典女記者，禁止她進入奧運會的任何比賽現場。

王楚欽上周二和孫穎莎贏得混雙金牌後，手持國旗讓記者拍照期間，有攝影記者踩斷他放在行李箱內的球拍。王楚欽事後向工作人員投訴，但相信對方並非故意，他之後要用副拍出戰男單32強，最終出局。

再回應球拍被踩斷事件：我是受害者不想討論

昨日出戰乒乓球男團比賽的王楚欽，賽後面對球拍被踩斷事件的提問時表示自己是受害者，「怎麼說這個事情呢，我不想討論。」