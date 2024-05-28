熱門搜尋:
垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 端午節2024 的士加價 東張西望 九龍城寨之圍城 ViuTV節目巡禮2024 One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-05-28 19:30:12

巴黎奧運｜港劍擊隊4人出戰　張家朗:心態比上屆奧運更成熟

分享：
港劍擊隊有四名運動員獲巴黎奧運資格，包括(左起)張家朗、陳諾思、何瑋桁及江旻憓。(林靄怡攝)

港劍擊隊有四名運動員獲巴黎奧運資格，包括(左起)張家朗、陳諾思、何瑋桁及江旻憓。(林靄怡攝)

香港劍擊隊早前取得巴黎奧運入場券。張家朗和江旻憓今次是第三度出戰奧運，分別參加男子花劍及女子重劍項目。而何瑋桁及陳諾思則是首度參賽，分別參加男子重劍及女子花劍項目。

失團隊賽資格張家朗嘆可惜

張家朗表示，與東京奧運相比，今次心態上更加成熟，與教練磨合得更好，「目標當然係想攞獎牌，但係都唔想俾成績太影響到自己，俾自己太大壓力。」對於早前在國際劍聯花劍大獎賽上海站奪冠，他則形容是為他注入強心針，「無論係技術上或發揮上都增加咗信心。」

對於無法以團隊賽資格與隊友一起出戰巴黎奧運會，張家朗大嘆可惜，「因為上一屆出咗線，但其實今屆表現得更好，所以會覺得好可惜。」又指，將會視下月底在科威特的亞錦賽為奧運前的練習賽冀取得佳績，而在亞錦賽結束後，張家朗與陳諾思將會在出戰巴黎奧運前先到法國進行特訓。

張家朗表示，與東京奧運相比，今次心態上更加成熟，與教練磨合得更好。(林靄怡攝)

張家朗表示，與東京奧運相比，今次心態上更加成熟，與教練磨合得更好。(林靄怡攝)

江旻憓冀為社會帶來更多正能量

江旻憓對於第三次出戰奧運感期待，亦感謝教練及團隊想盡辦法幫助她進步，「令我愈練愈覺得，無論輸贏都令我更加鍾意呢項運動，所以希望喺嚟緊奧運可以努力打出自己最好嘅成績。」問到今屆奧運目標，江旻憓則表示，期望令大家能看得開心，「希望大家睇到我哋打比賽會想做多啲運動，就算唔鍾意劍擊都可以鍾意做其他運動，只可以帶到正能量俾社會已經會覺得好自豪。

江旻憓對於第三次出戰奧運感期待，亦感謝教練及團隊想盡辦法幫助她進步。(林靄怡攝)

江旻憓對於第三次出戰奧運感期待，亦感謝教練及團隊想盡辦法幫助她進步。(林靄怡攝)

何瑋桁則坦言參加奧運是他自小的夢想，「目標希望去到8強，發揮到100%或再多啲嘅努力。」又指，上次杭州亞運能取得佳績令他信心大增，期望能保持最好狀態出戰奧運。陳諾思則表示，首次參賽的心情相當興奮，但亦有少許緊張，她直言未有為賽事定下明確目標，「希望自己可以好好享受個舞台，爭取到好成績。

何瑋桁坦言參加奧運是他自小的夢想，「目標希望去到8強，發揮到100%或再多啲嘅努力。」 陳諾思直言未有為賽事定下明確目標，「希望自己可以好好享受個舞台，爭取到好成績。」
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受