巴黎奧運｜港劍擊隊4人出戰　張家朗:心態比上屆奧運更成熟

港劍擊隊有四名運動員獲巴黎奧運資格，包括(左起)張家朗、陳諾思、何瑋桁及江旻憓。(林靄怡攝)

香港劍擊隊早前取得巴黎奧運入場券。張家朗和江旻憓今次是第三度出戰奧運，分別參加男子花劍及女子重劍項目。而何瑋桁及陳諾思則是首度參賽，分別參加男子重劍及女子花劍項目。

失團隊賽資格張家朗嘆可惜

張家朗表示，與東京奧運相比，今次心態上更加成熟，與教練磨合得更好，「目標當然係想攞獎牌，但係都唔想俾成績太影響到自己，俾自己太大壓力。」對於早前在國際劍聯花劍大獎賽上海站奪冠，他則形容是為他注入強心針，「無論係技術上或發揮上都增加咗信心。」

對於無法以團隊賽資格與隊友一起出戰巴黎奧運會，張家朗大嘆可惜，「因為上一屆出咗線，但其實今屆表現得更好，所以會覺得好可惜。」又指，將會視下月底在科威特的亞錦賽為奧運前的練習賽冀取得佳績，而在亞錦賽結束後，張家朗與陳諾思將會在出戰巴黎奧運前先到法國進行特訓。