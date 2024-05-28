巴黎奧運｜港劍擊隊4人出戰　張家朗:心態比上屆奧運更成熟

香港劍擊隊早前取得巴黎奧運入場券。張家朗和江旻憓今次是第三度出戰奧運，分別參加男子花劍及女子重劍項目。而何瑋桁及陳諾思則是首度參賽，分別參加男子重劍及女子花劍項目。
失團隊賽資格張家朗嘆可惜
張家朗表示，與東京奧運相比，今次心態上更加成熟，與教練磨合得更好，「目標當然係想攞獎牌，但係都唔想俾成績太影響到自己，俾自己太大壓力。」對於早前在國際劍聯花劍大獎賽上海站奪冠，他則形容是為他注入強心針，「無論係技術上或發揮上都增加咗信心。」
對於無法以團隊賽資格與隊友一起出戰巴黎奧運會，張家朗大嘆可惜，「因為上一屆出咗線，但其實今屆表現得更好，所以會覺得好可惜。」又指，將會視下月底在科威特的亞錦賽為奧運前的練習賽冀取得佳績，而在亞錦賽結束後，張家朗與陳諾思將會在出戰巴黎奧運前先到法國進行特訓。
江旻憓冀為社會帶來更多正能量
江旻憓對於第三次出戰奧運感期待，亦感謝教練及團隊想盡辦法幫助她進步，「令我愈練愈覺得，無論輸贏都令我更加鍾意呢項運動，所以希望喺嚟緊奧運可以努力打出自己最好嘅成績。」問到今屆奧運目標，江旻憓則表示，期望令大家能看得開心，「希望大家睇到我哋打比賽會想做多啲運動，就算唔鍾意劍擊都可以鍾意做其他運動，只可以帶到正能量俾社會已經會覺得好自豪。」
何瑋桁則坦言參加奧運是他自小的夢想，「目標希望去到8強，發揮到100%或再多啲嘅努力。」又指，上次杭州亞運能取得佳績令他信心大增，期望能保持最好狀態出戰奧運。陳諾思則表示，首次參賽的心情相當興奮，但亦有少許緊張，她直言未有為賽事定下明確目標，「希望自己可以好好享受個舞台，爭取到好成績。」