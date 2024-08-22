巴黎奧運｜滑板金牌吉澤戀獲逾百萬贊助合約　志田千陽北口榛花同獲電視台看中

巴黎奧運結束雖然不夠半個月，但日本的獎牌運動員已「財源滾滾」。當中最年輕的吉澤戀從寂寂無聞的滑板選手，一下子取得2,500萬日圓（約134.2萬港元）的代言合約。至於在最後一日比賽邊吃點心邊比賽的北口榛花，與羽毛球女神的志田千陽，同樣獲得電視台的垂青。 在日本運動員回國後，不少的廣告商以及電視台都已經邀請獎牌運動員出席各項演出。而根據日本媒體揭露，負責接洽的電視台代表對於這些運動員都有一個價目。而當中獲得廣告代言合約最高，是高爾夫球男子銅牌得主的松山英樹，他最新的廣告合約達2億日圓。根據日本大型廣告代理指他本身已經是職業高球手，本身的身價已經不菲。

廣告商借吉澤戀吸引年輕人世代 至於獲得廣告商注目，是14歲的滑板女子街頭賽的金牌得主吉澤戀。根據有關合飲品廠商指出，他們想借助吉澤戀的「灰姑娘」故事吸引年輕人世代的關注。因此她從沒有贊助的滑板女孩，一下子獲得了2,500萬日圓的飲品廣告合約。 除了有關於廣告，還有電視台節目的邀約。當中其中一個獲電視台關注，是在最後一個比賽日取得女子標槍金牌的北口榛花。她在比賽的休息時間，在運動場的地面吃着日本特產的「長崎蛋糕」。有日本電視台人員指：「除了以往的表現，還有她的性格很適合電視台。明年還有世錦賽，她將會獲全面的推廣。」