巴黎奧運｜滑板首日賽事受天雨影響延期　公路單車計時賽美國車手跌足4次

巴黎奧運在首個賽日繼續在天雨影響下，部份項目或比賽受到影響。當中滑板的男子街頭賽事就延期舉行，而在公路單車的個人計時賽就有車手因為路滑而跌倒。巴黎奧組委就表示，對星期二（30日）舉行的三項鐵人賽事仍然樂觀。
原定在巴黎協和廣場上進行的滑板項目的男子街頭賽事，受周末（27日）巴黎的雨勢影響，會改到明日（29日）舉行。而今日上演的女子街頭賽，暫定會繼續上演。至於在網球項目，有多場在露天場地舉行的比賽延期。對於天雨對塞納河的水質影響，巴黎奧組委在周末指仍然對星期二在河上進行三項鐵人的比賽充滿信心，不過原定今日進行的訓練環節有機會因為河水的能見度而取消。
三鐵訓練時段或被取消
組委會指：「根據目前的水質以及預期24小時的狀況，原定周日早上8時的訓練時段可能被取消。」當局表示會在當地時間的清晨4點作出決定，但他們相信水質可以在之後的24至36小時內回復水平。
在公路單車的女子計時賽項目，有不少車手轉彎時因為路面濕滑而跌倒。當中包括世界冠軍，美國的Chloe Dygert，她最終獲得季軍。不過她的同胞Taylor Knibb就沒那麼幸運。這根據外國媒體表示，她在比賽途中4度跌倒，更甚的是連協助她的支援人員的單車都滑倒。最終賽事由澳洲的Grace Brown奪得金牌。