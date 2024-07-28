巴黎奧運｜滑板首日賽事受天雨影響延期　公路單車計時賽美國車手跌足4次

巴黎奧運在首個賽日繼續在天雨影響下，部份項目或比賽受到影響。當中滑板的男子街頭賽事就延期舉行，而在公路單車的個人計時賽就有車手因為路滑而跌倒。巴黎奧組委就表示，對星期二（30日）舉行的三項鐵人賽事仍然樂觀。

原定在巴黎協和廣場上進行的滑板項目的男子街頭賽事，受周末（27日）巴黎的雨勢影響，會改到明日（29日）舉行。而今日上演的女子街頭賽，暫定會繼續上演。至於在網球項目，有多場在露天場地舉行的比賽延期。對於天雨對塞納河的水質影響，巴黎奧組委在周末指仍然對星期二在河上進行三項鐵人的比賽充滿信心，不過原定今日進行的訓練環節有機會因為河水的能見度而取消。