巴黎奧運｜澳洲泳隊教練撐南韓金宇旻惹批評　皆因都是他訓練的運動員

澳洲泳隊的一名教練，因為向南韓媒體稱支持該國泳手的金宇旻，結果被澳洲的泳隊主教練「照肺」。不過其實因為金宇旻在澳洲受訓時，也是由該教練指導。
澳洲泳隊教練的柏菲爾（Michael Palfrey）在接受南韓的傳媒訪問，講述有關男子400米自由泳的想法時表示：「那裡有3至4個都可以爭取到金牌。我認為這一切都看最後的100米。我們要金宇旻帶出，這是我想跟他說的。他需要艱困的競爭。我真的希望他會贏，不過我最終都想他游得好。」
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
澳洲泳協禁教授再收外國泳手
然而在澳洲隊中，還有兩名泳手索特（Sam Short）和溫寧頓（Elijah Winnington）都是男子400米自由泳的代表，對此澳洲代表團團長美雅絲（Anna Meares）對柏菲爾的言論表示「驚訝及震驚」，美雅絲批評：「事實上他這評論，擊敗澳洲的運動員，這是一個很大的問題。很清楚無論作任何決定，都應該從有關運動員的高效表現和最佳利益着想。」澳洲泳隊的主教練在周四（26日）就安排與柏菲爾會面，討論可能的進一步行動。
在游泳的世界，教練執教多於一個國家的運動員是平常不過的事。然而澳洲游泳協會在今年4月曾向奧運隊的教練作出通知，表示不要再為外國泳手服務。目前柏菲爾為3名澳洲泳手進行訓練，不過他也是金宇旻的教練，因為金本身就是在澳洲受訓。男子400米的比賽在周末（27日）會開始。