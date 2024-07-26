巴黎奧運｜澳洲泳隊教練撐南韓金宇旻惹批評　皆因都是他訓練的運動員

澳洲泳隊的一名教練，因為向南韓媒體稱支持該國泳手的金宇旻，結果被澳洲的泳隊主教練「照肺」。不過其實因為金宇旻在澳洲受訓時，也是由該教練指導。

澳洲泳隊教練的柏菲爾（Michael Palfrey）在接受南韓的傳媒訪問，講述有關男子400米自由泳的想法時表示：「那裡有3至4個都可以爭取到金牌。我認為這一切都看最後的100米。我們要金宇旻帶出，這是我想跟他說的。他需要艱困的競爭。我真的希望他會贏，不過我最終都想他游得好。」