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體育
2024-08-05 04:20:00

巴黎奧運｜烏克蘭跳高女神奪金　烏澳四選手包辦頭三

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烏克蘭的馬胡姬婭奪金。（美聯社）

烏克蘭的馬胡姬婭奪金。（美聯社）

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巴黎奧運女子跳高，來自烏克蘭的馬胡姬婭（Yaroslava Mahuchikh）順利擊敗對手奪得金牌。這位22歲的跳高新星不僅展示了她的超凡運動才能，更在全球引起了極大的關注和讚譽。

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逆境中到達新高

來自烏克蘭的馬胡姬婭在賽前已是焦點人物，上月剛剛將女子跳高的世界記錄推高至2.1米，打破了長達37年的世界紀錄。她在決賽中的最終成績為2米，擊敗了來自澳洲等國的對手贏得金牌。

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2米勝利躍上世界之巔

馬胡姬婭的旅程充滿了挑戰。在烏克蘭東部戰火的逼迫下，她與家人曾被迫離開家鄉流亡至意大利尋求安全。在那裡，她重新找到了訓練的機會，並沒有放棄追求自己的奧運夢想。這次金牌不僅是對馬胡姬婭體育才能的肯定，更是對她不屈不撓精神的極大獎賞。她的堅韌和勇氣鼓舞了所有經歷戰亂與困苦的人。馬胡姬婭用自己的行動證明，無論面對何種困境，都有可能逆轉命運，達到新的高度。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

烏克蘭與澳洲同獲雙銅殊榮

澳洲的麥克德莫特（Nicola Olyslagers）在第三跳同樣跳過了2.00米，但在較多嘗試的情況下屈居銀牌。烏克蘭的另一位選手赫拉先科（Iryna Gerashchenko）和澳洲的帕特森（Eleanor Patterson）分別以1.95米的成績獲得了銅牌，兩位選手均達到了本賽季最佳成績。

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