巴黎奧運｜男子籃球美國「復仇者聯盟」衞冕有暗湧　南蘇丹能否奇兵突出

奧運男子籃球項目，焦點向來都是美國隊。今屆雖然美國是爭取5連霸的衞冕隊伍，但因為他們在去年的籃球世界盃中飲恨，讓他們的隊伍有一個「復仇者聯盟」的新名字，雖然在賽前的5場熱身賽都保持不敗，但仍是露出隱憂。 由勒邦占士（LeBron James）、史堤芬居里（Stephen Curry）加上杜蘭特（Kevin Durant）、安比（Joel Embiid）及達譚（Jayson Tatum）等，美國隊亳無疑問是陣中粒粒皆星。加上除了達譚、戴歷韋特（Derrick White）及賀列迪（Jrue Holiday）之外，多數球員都毋須在季後賽苦戰，有很多時間為奧運準備。在首戰於拉斯維加斯輕取加拿大。不過之後險勝澳洲已見防守的隱憂，在上周末（20日）對南蘇丹更是只憑占士最後的上籃險勝1分，在對上真正「仇人」的德國也不過是險勝4分，美國隊在奧運能否真的「報到仇」成為了疑問。

勒邦在對南蘇丹賽後就表示：「這比起大比數差距要好，至少我們受過試驗。我喜歡受考驗，親愛的，這是最好的。不要小看南蘇丹，他們打出極好的籃球，這是為甚麼比賽要在場上定出勝負而不是紙上談兵。」美國的教練卡爾（Steve Kerr）賽後把責任一力承擔，不過他同時指出，世界的籃球水平都開始拉近，並指美國將面對更多的挑戰。 南蘇丹藉熱身賽冒起 美國在今屆賽事以為被編入較好應付的一組，因為同組最強的可能是塞爾維亞，其餘的波多黎各及南蘇丹都考不到他們。不過這一次的表演賽，卻是差點讓美國翻船。而南蘇丹也因此一戰成名，引起外界關注這隊籃球新丁。長期受戰火影響的南蘇丹，在去年的世界盃以第17名完成，雖然並不是很高的排名，不過也因此取得奧運的入場券，而他們去年就曾大勝中國男籃89:69。在上星期的表演賽，在CBA的山東麒麟效力的沙約克（Marial Shayok）個人就攻入24分，僅次於占士，而效力歐洲聯賽柏迪遜的卡歷鍾斯（Carlik Jones）也有15分、11個籃板及11次助攻的「三雙」表現，連同僅17歲的馬勞亞（Khaman Maluach），這隊非洲代表有機會成為一路的奇兵。

德國法國加拿大皆獎牌熱門 至於德國隊，以世界盃冠軍身份再出戰奧運，分組對手有法國、日本及巴西，爭取首兩名的出線應不成疑問。球隊的主力舒洛達（Dennis Schroder）今季在季中加盟布魯克林籃網，雖然未能協助球隊打入季後賽，但在國家隊的表現仍然不俗。在對美國的熱身賽也交出了「雙雙」表現。至於法蘭斯域拿（Franz Wagner）及3分能手的奧布斯（Andreas Obst），仍是爭取獎牌的熱門。 德國同組的法國，有NBA新秀狀元的雲班耶馬（Victor Wembanyama）在陣，這位長人中鋒攻守兼備，雖然在聖安東尼奧馬刺無法「單天保至尊」，但國家隊中有科尼亞（Evan Fournier）、巴頓（Nicolas Batum）及高拔（Rudy Gobert）這些有經驗球員協助，或者可以比在NBA球隊還好。至於A組的加拿大，在闊別24年後再出戰奧運，還有今季在奧克拉荷馬城表現出色的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）壓陣，配合謝姆梅利（Jamal Murray），這支在去年擊敗美國成為世界盃季軍的球隊，也是另一支獎牌的熱門球隊。