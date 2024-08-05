巴黎奧運｜百米男飛人誕生　「遊戲王」利里斯以0.005秒之微封王

重溫利里斯於奧運選拔賽抽出「遊戲王」卡牌：

Noah Lyles really pulled out a Yu-Gi-Oh! card for his 100m intro. 😂



(Blue-Eyes White Dragon, for those wondering.) #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/GaBqKzH2xF — NBC Sports (@NBCSports) June 23, 2024

利里斯首40米排最後 鬥至最後贏0.005秒 起步時湯臣應聲彈出，利里斯起步稍慢，首40米仍排於第尾，仍能從後追上。決賽衝線一刻非常接近，湯臣與利里斯幾乎同時衝線。賽後兩人一共造出9.79秒的成績，最終需要經慢鏡重播才能分到兩人先後，利里斯跑出9.784秒，而湯臣跑出9.789秒。利里斯比湯臣快0.005秒，以奧運史上最少差距，成為今屆巴黎奧運的百米男飛人，而美國選手卡利（Fred Kerley）則跑出9.81秒摘銅。