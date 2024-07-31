巴黎奧運｜美國三人籃球男女隊齊敗　前NBA壓陣男隊負塞爾維亞8分

奧運三人籃球項目開打，今屆才首次在賽事亮相的美國男子代表，在帶來前NBA球手費迪達（Jimmer Fredette）坐鎮，仍在首戰不敵強手的塞爾維亞14:22。而美國的女子隊同樣見負，揭幕戰以13:17不敵德國。

上屆美國隊未能晉級奧運，美國之後就召來有費迪達加入三人籃球隊增添實力，不過他們在去年的世界盃也只是獲得亞軍。在今屆賽事面對上屆銅牌的塞爾維亞。今屆塞軍保留上屆獎牌得主的馬斯杜奴域（Dejan Majstorovic）及華斯錫（Mihailo Vasic），加上班高域（Marko Brankovic）及史杜贊斯（Strahinja Stojacic）的組合。結果塞爾維亞以22:14在首仗輕取美國。