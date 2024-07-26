巴黎奧運｜美國新飛魚迪素繼續轟禁藥事件　指不相信賽事公平性

縱使國際反禁藥組織（WADA）採取行動，威脅要取消美國的奧運主辦權，也無阻美國泳手繼續表達對中國泳手藥檢不合格一事的不滿。最新發言是7金得主的迪素（Caeleb Dressel），他表示難以相信當局可以確保賽事的公平，又指當局沒有拿出足夠證據支持他們的行動。

在東京奧運勇奪5面金牌，迪素成為美國的「新飛魚」，這位27歲泳手在出席記者會時，被問到是否有信心當局可以確保比賽是公平進行，他說：「不，不肯定。我不認為他們給我們足夠的證據支持他們去處理這事件。」在同一個記者會上，國際泳聯就表示在今個星期於巴黎已進行了4,774次的測試，當中沒有出現陽性的個案。