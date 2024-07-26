巴黎奧運｜美國新飛魚迪素繼續轟禁藥事件　指不相信賽事公平性

縱使國際反禁藥組織（WADA）採取行動，威脅要取消美國的奧運主辦權，也無阻美國泳手繼續表達對中國泳手藥檢不合格一事的不滿。最新發言是7金得主的迪素（Caeleb Dressel），他表示難以相信當局可以確保賽事的公平，又指當局沒有拿出足夠證據支持他們的行動。
在東京奧運勇奪5面金牌，迪素成為美國的「新飛魚」，這位27歲泳手在出席記者會時，被問到是否有信心當局可以確保比賽是公平進行，他說：「不，不肯定。我不認為他們給我們足夠的證據支持他們去處理這事件。」在同一個記者會上，國際泳聯就表示在今個星期於巴黎已進行了4,774次的測試，當中沒有出現陽性的個案。
美國奧委會指想降溫
國際泳聯會長Husain Al-Musallam就不認同迪素的說法：「我們對不同專家、運動員及獨立委員會的工作都有信心。所有人來到都有一個相同的結論。我們確保每個運動員來到奧運都會接受測試。」國際泳聯行政總裁Brent Nowicki就指：「整個團隊都在不眠不休地工作，當你聽到像迪素所說，顯然這不是你想運動員說出的。我們需要向前看，我們需要重新取得他們的信任，以及與他有相同意見的運動員信任。」
對於WADA威脅會在下星期對美國的反禁藥組織進行審查，美國奧委會的主席就指：「我想說，這點我可以很清楚。我們接受、支持及遵守國際反禁藥的準則。我們想把事件降溫，並與這些組織尋找建設性的合作，這是我們的責任。」