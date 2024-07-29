巴黎奧運｜美國水神菲比斯同門 一封email成就法國「新水神」馬桑

「你好，我是一名法國泳手，名字叫…… 我想參加貴校游泳隊的夏日營，你覺得我有有機會加入泳隊嗎？你覺得我有機會拿到獎學金嗎？」4年前，亞利桑那州立大學游泳隊教練鮑曼（Bob Bowman），突然收到一封法國男孩的電郵，他的名字叫馬桑（Leon Marchand）。
鮑曼是奧運23面金牌得主菲比斯的伯樂，腦海裏馬上閃出法國前奧運選手沙維亞馬桑的大名。他看過馬桑的片段後，覺得是個可造之才；雙方一輪電郵交流後，互加WhatsApp溝通。鮑曼看過片段和資料後，願意讓馬桑加盟；學校不願意給全額獎學金，這讓馬桑大失所望。鮑曼一輪WhatsApp轟炸，讓小子轉憂為喜，兩人相約在東京見面，一拍即合，「一見面就來個擁抱，一副相逢恨晚的感覺。」鮑曼說。
馬桑父母都是游泳健將，母親Celine參加過1992巴塞隆拿奧運，父親沙維亞參加過1996亞特蘭大和2000悉尼奧運。馬桑起初對游泳不感興趣，「他小時候怕冷，根本不想落水。」鮑曼說。18、9歲突然生起游泳之火，加上天賦和基本功，得以獲得鮑曼的青睞。
驚人體能
菲比斯7歲被鮑曼發掘，18歲的馬桑天賦不如「大師兄」，卻有驚人的體能。「夏日營，他游完2500米回來，沒有一絲倦意。」鮑曼說，「菲比斯和馬桑截然不同，前者只要一般訓練，就能發揮得淋漓盡致；後者要特製訓練內容，將他的耐力發揮到極致，他一個禮拜游8萬公里！」馬桑為大學隊贏得10個NCAA冠軍。
「Allez（快點）!」巴黎奧運游泳館周日氣氛熱烈，1.7萬觀眾一起為馬桑打氣，連法國總統馬克龍也在場。最後，馬桑以4分02.95秒奪得男子400米個人混合泳金牌，打破菲比斯的奧運紀錄；比去年自己刷新的世界紀錄僅慢0.45秒。「近兩萬人為我打氣，今晚將令我沒齒難忘！」馬桑說。
馬桑還有4項賽事要競逐，包括男子200米混合泳、4X100米混合泳接力等，且看今屆能摘下多少面金牌？
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