巴黎奧運｜美國水神菲比斯同門 一封email成就法國「新水神」馬桑

「你好，我是一名法國泳手，名字叫…… 我想參加貴校游泳隊的夏日營，你覺得我有有機會加入泳隊嗎？你覺得我有機會拿到獎學金嗎？」4年前，亞利桑那州立大學游泳隊教練鮑曼（Bob Bowman），突然收到一封法國男孩的電郵，他的名字叫馬桑（Leon Marchand）。

鮑曼是奧運23面金牌得主菲比斯的伯樂，腦海裏馬上閃出法國前奧運選手沙維亞馬桑的大名。他看過馬桑的片段後，覺得是個可造之才；雙方一輪電郵交流後，互加WhatsApp溝通。鮑曼看過片段和資料後，願意讓馬桑加盟；學校不願意給全額獎學金，這讓馬桑大失所望。鮑曼一輪WhatsApp轟炸，讓小子轉憂為喜，兩人相約在東京見面，一拍即合，「一見面就來個擁抱，一副相逢恨晚的感覺。」鮑曼說。

馬桑父母都是游泳健將，母親Celine參加過1992巴塞隆拿奧運，父親沙維亞參加過1996亞特蘭大和2000悉尼奧運。馬桑起初對游泳不感興趣，「他小時候怕冷，根本不想落水。」鮑曼說。18、9歲突然生起游泳之火，加上天賦和基本功，得以獲得鮑曼的青睞。