巴黎奧運｜美國派「臥底」運動員捉禁藥　與國際反禁藥組織存分歧

對於有關較高級別的遺手，WADA表示過去沒有公開，而其比賽結果未有取消，獎金沒有被沒收，而且未有過任何的停賽。而WADA的情報及調查部門的評估，認同安全是真實存在，故此無法拒絕美國方面中止案件的要求。美國方面批評WADA在2021年已知悉事件，而有關的聲明只在回應美國方面對中國泳手事件的報復。 希臘女撐桿跳代表禁檢陽性 另外，在今屆奧運出現第4宗藥檢陽性個案。涉及希臘的撐桿跳代表。27歲的希臘女子撐桿跳選手普拉克（Eleni-Klaoudia Polak）被希臘的禁藥組織，在周一通知希臘奧委會有關事件。普拉克在周一表示：「這是數日前我的一些樣本發現。我從沒有採用補健品及蛋白質。這是低於水平，也因此我獲得參賽。我因為鐵質有問題，因此被建議要每日食食紅肉，並相信這（禁藥）是來自那上肉類。」希臘表示已將普拉克逐出選手村。而普拉克在周一完成了預賽，只跳出4.20米的成績，未能越過4.40米晉級決賽。今屆奧運至今已有4宗禁藥事件，除了普拉克，還包括伊拉克及阿富汗柔道代表，還有尼日利亞的一名拳擊選手。

立即 CLICK⬇️⬇️ 參加遊戲贏獎品 ⬇️⬇️