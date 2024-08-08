巴黎奧運｜美國派「臥底」運動員捉禁藥　與國際反禁藥組織存分歧

國際反禁藥組織（WADA）與美國反禁藥組織之間的角力持續，根據外國通訊社報道，WADA對美國以「臥底」運動員追緝使用興奮劑運動員的做法有分歧。
路透社的報道指，WADA指美國反禁藥組織利用一些於2011至2014年違反禁藥規則的運動員，容許他們在不被起訴下交換有關使用禁藥者訊息的做法，認為是違反國際規則。美國方面就指，有關的策略是有需要及被容許的，並且會持續地使用。然而WADA認為，有關的策略違反他們的規則，他們認為運動員被揭發違反禁藥守則，不能再參與比賽，甚至可能贏得獎金或獎牌，並且沒有受到公開的檢控及制裁。
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已知涉及至少3名運動員
WADA在回應路透社的聲明中表示：「WADA現在留意到，有至少3宗個案，運動員違反了嚴重的禁藥守則，並且以作為美國反禁藥組織的『臥底』而獲准繼續參加比賽多年。而且沒有通知WADA，在國際規則內，美國反禁藥組織的這種做法是沒有得到尤許。」WADA表示，3宗個案的運動員皆已退役，並且不打算公開他們名字，以及基於安全考慮，他們可能面臨遭到報復的可能。
美國方面就解釋，讓有關運動員繼續參加比賽才可以擔當線人，他們指出當中的一個個案，更向美國的聯邦機構提供了搗破有關人口及毒品販運的計劃。美國反禁藥組織執行長泰加特（Travis Tygart）向路透社回應指出：「這是一個有效的方法去找出更大及更有系統的問題。」不過他未有透露美國反禁藥組織的線人向美國當局提供了多大的幫助。
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美國認為可揭發資深運動員用藥
泰加特就是以領導機構起訴美國著名單車運動員岩士唐（Lance Armstrong）用藥的事件而聞名，他相信用違規運動員去踢爆資深運動員用藥是正確的。他指：「如果你有特工或其他人去緝捕運動員或販運活動，我認為是合適的。」路透社報道指，根據美國有份簽署的國際反禁藥憲章中，有列明如果運動員在禁藥的調查過程中提供了「實質」的證據，可以在之後撤銷部份的檢控或處分，但沒有明文指出，違反規則的運動員可以繼續參與比賽而毋須先面臨檢控及制裁。
WADA又透露，他們是在2021年才獲美國方面告知，他們早於2011年已容許違反規則的選手擔當線人，而WADA隨即要求美國停止。WADA表示，3宗個案中2名運動員屬田徑場上水平較低的運動員，但一人則較高。而機構表示，他們在獲得美國通知時，有關運動員經已退役，並因為其個人安全風險，WADA對於有關比賽結果的上訴以及收回獎金等，可能會曝露其身份。美國方面指，他們在獲得WADA的同意前，不會再採取有關的做法，但認為有關做法仍是WADA規章下可行的。
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對於有關較高級別的遺手，WADA表示過去沒有公開，而其比賽結果未有取消，獎金沒有被沒收，而且未有過任何的停賽。而WADA的情報及調查部門的評估，認同安全是真實存在，故此無法拒絕美國方面中止案件的要求。美國方面批評WADA在2021年已知悉事件，而有關的聲明只在回應美國方面對中國泳手事件的報復。
希臘女撐桿跳代表禁檢陽性
另外，在今屆奧運出現第4宗藥檢陽性個案。涉及希臘的撐桿跳代表。27歲的希臘女子撐桿跳選手普拉克（Eleni-Klaoudia Polak）被希臘的禁藥組織，在周一通知希臘奧委會有關事件。普拉克在周一表示：「這是數日前我的一些樣本發現。我從沒有採用補健品及蛋白質。這是低於水平，也因此我獲得參賽。我因為鐵質有問題，因此被建議要每日食食紅肉，並相信這（禁藥）是來自那上肉類。」希臘表示已將普拉克逐出選手村。而普拉克在周一完成了預賽，只跳出4.20米的成績，未能越過4.40米晉級決賽。今屆奧運至今已有4宗禁藥事件，除了普拉克，還包括伊拉克及阿富汗柔道代表，還有尼日利亞的一名拳擊選手。