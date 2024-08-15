已經是眾所周知，在巴黎奧運奪得羽毛球女雙銅牌組合的日本球手志田千陽及松山奈未，當中志田是一位日本偶像組合乃木坂46的「鐵粉」。在周三（14日）日本電視台播出的奧運獎牌得主節目，節目組找來志田的「女神」山下美月驚喜現身。而志田的反應讓不少觀眾及網民驚喜，除了大讚其反應可愛之餘，也有人說她的宅屬性表露無遺。

除了可愛的樣貌，志田的表情也是在巴黎奧運上吸引觀眾，而她也因為在運動包上掛上偶像匙扣一事在網絡成為話題。在日本的體育節目每次奧運都會邀請獎牌得主參與節目作介紹，當然志田及拍檔松山也獲得了邀請。而在志田的一環節，節目組就邀請了志田的「神推」山下美月登場。