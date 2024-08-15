已經是眾所周知，在巴黎奧運奪得羽毛球女雙銅牌組合的日本球手志田千陽及松山奈未，當中志田是一位日本偶像組合乃木坂46的「鐵粉」。在周三（14日）日本電視台播出的奧運獎牌得主節目，節目組找來志田的「女神」山下美月驚喜現身。而志田的反應讓不少觀眾及網民驚喜，除了大讚其反應可愛之餘，也有人說她的宅屬性表露無遺。
除了可愛的樣貌，志田的表情也是在巴黎奧運上吸引觀眾，而她也因為在運動包上掛上偶像匙扣一事在網絡成為話題。在日本的體育節目每次奧運都會邀請獎牌得主參與節目作介紹，當然志田及拍檔松山也獲得了邀請。而在志田的一環節，節目組就邀請了志田的「神推」山下美月登場。
網民：很真實的偶像宅反應
在節目上，志田見到山下之後，即說：「等等！不得了」然後差點就從椅子跌下，她一邊抓着拍檔松山不知如何是好的表情，不少網民說「很真實的偶像宅反應，跟我們一樣」，然後她繼續抓着松山不知所措，甚至被邀請上前已想把拍檔帶上。之後山下在節目上表示，一早已經知道志田是自己的粉絲，因此在奧運也留意了她的表現。對於志田把自己的周邊帶到奧運，山下表示感謝，但說：「不過可不可以帶上好看一點的，如個人照之類。」志田立即回應：「聽我說一下，我是有購買其他巡演的周邊，像是襟章等等，不過就是抽不中」，山下就表示自己可以送給她。
之後山下送上鮮花及給志田一個擁抱，志田之後又說：「大件事大件事，要死了」，在擁抱後志田又再問山下：「不知道可不可以問，但是你用的香水是甚麼？」山下又說：「那我也把香水跟禮物都送你吧。」節目在播放後，不少網民對志田的表現都覺得很有趣。
巴黎奧運｜志田千陽、松田詩野、北川光等16名日本美女運動員（附IG連結）
志田千陽選手の推しの元乃木坂46の山下美月さんがサプライズ登場✨🏸🥉💐✨— えむ🐉🏹🌱🐟 (@M_Actor_fav) August 14, 2024
サプライズ登場に「え、待って死ぬ」「ヤバイヤバイ！」は完全にヲタクの反応で可愛いwww #THEレジェンド pic.twitter.com/uKvuTFuElC