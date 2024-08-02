大堀彩（Ohori Aya）被華語傳媒形容為「空靈女神」，外表瘦削的她今晨在巴黎奧運羽毛球女單16強，落後一局下反勝新加坡球手楊佳敏，首戰奧運就晉身8強，將在周六下午出戰班牙馬蓮（Carolina Marin）爭入4強。

大堀彩曾一度想退休

然而勝利不是常在，大堀彩自亞青女單金牌後，在職業賽因力量有限而成績常常不及同輩山口茜、奧原希望等日本隊友，失落里約奧運及東京奧運資格，更一度不在國家隊名單之列，令空靈女神一度產生掛拍念頭。不過杭州亞運女單銅牌及今年泰國羽球大師賽、澳洲羽球公開賽先後摘金，令大堀彩一直堅持下去，更在今屆奧運殺入8強。

大堀彩周六下午鬥馬蓮

羽毛球女單世界排名第10的大堀彩鮮有拍拖傳聞，被日本傳媒報道為單身。她將在8月3日（周六）下午2時半起第2場對西班牙馬蓮（Carolina Marin），勝方將惡鬥中國球手何冰嬌或陳雨菲。南韓選手安洗瑩及日本的山口茜在另一條線孕爭入4強，而泰國球手（Ratchanok Intanon）將鬥印尼球手Gregoria Tunjung。.