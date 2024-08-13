英國跳水王子戴利（Tom Daley）於巴黎奧運贏得銀牌後，周一(12日)宣佈第二度退役，30歲的他是英國奧運隊「五朝元老」，共贏得1金、1銀、3銅。
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戴利希望多更花時間陪伴家人
戴利於東京奧運勇奪一金一銀後一度退役，因兒子一句「想看爸爸在奧運跳水」復出第5度征戰，於巴黎與威廉斯拍檔，在跳水男子雙人10米台獲得銀牌。戴利形容今次奧運之旅十分圓滿，「最後在跳台上時我很激動，因知道這是最後一次參加比賽，但我必須在某個時候做出決定，感覺現在就是正確的時間，是退役的正確時間」，他稱於巴黎參賽像是額外獎勵，「我可以在孩子面前參賽及成為持旗手願望清單已經完成」，接下來他希望多更花時間陪伴家人。
戴利於2008年以14歲之齡首次亮相北京奧運，五屆合共拿下1金1銀3銅，是英國第一位獲得5面奧運獎牌的跳水運動員。當中戴利3年前在東京夥拍李爾於男子10米台雙人賽封王，粉碎中國跳水「夢之隊」包攬跳水8金美夢，外形亮眼的戴利在場邊編織毛衣、公開「出櫃」的經歷，亦為他於全球吸納了大批粉絲。
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This is an emotional watch!— BBC Sport (@BBCSport) August 12, 2024
Tom Daley spoke to the BBC moments after announcing he will retire from diving. #BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/hZfHABBpN0