戴利希望多更花時間陪伴家人

戴利於東京奧運勇奪一金一銀後一度退役，因兒子一句「想看爸爸在奧運跳水」復出第5度征戰，於巴黎與威廉斯拍檔，在跳水男子雙人10米台獲得銀牌。戴利形容今次奧運之旅十分圓滿，「最後在跳台上時我很激動，因知道這是最後一次參加比賽，但我必須在某個時候做出決定，感覺現在就是正確的時間，是退役的正確時間」，他稱於巴黎參賽像是額外獎勵，「我可以在孩子面前參賽及成為持旗手願望清單已經完成」，接下來他希望多更花時間陪伴家人。