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體育
2024-07-28 12:00:00

巴黎奧運｜英國跳水「神童」戴利回歸　透露原因只為兒子一句

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英國跳水名將戴利。(路透社)

英國跳水名將戴利。(路透社)

曾經的跳水神童，英國的戴利（Tom Daley）已經是第5次出戰奧運。這位30歲的大男孩表示，在休戰兩年再回歸，只因為兒子的願望。

2008年以14歲之齡出戰奧運，戴利今年已是英國跳水的五朝元老。在2021年東京奧運首次獲得金牌，他表示自己是打算退役。不過去年回歸跳水舞台，他在接受英國天空電視台訪問，指原因是兒子的影響。他表示：「我本來想，東京是我最後的奧運。在一點空閒的時間或是空間，它讓我有點懷念跳水，那氣氛、隊友，以及可以周遊列國以及見世界各地的朋友，不過這一切都要多得的兒子的羅比，他想看我再次跳水。」

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英國跳水名將戴利。(IG) 英國跳水名將戴利。(IG) 英國跳水名將戴利。(IG) 英國跳水名將戴利。(IG) 英國跳水名將戴利。(IG) 英國跳水名將戴利。(IG)

沒想過可以再戰奧運

戴利表示：「當你孩子就想你做甚麼，你會為孩子做一切的事。我記得最初認為在休息兩年後回來，即刻參加選拔是不可能的夢想，然後要準備在一年內出戰奧運是有點傻，不過他說：『爸爸，我想看你在奧運跳水』，然後就是這樣。」戴利去年12月才宣布回歸，在2月的世錦賽與拍檔的諾亞威廉斯（Noah Williams）出戰世錦賽並在雙人10米高台獲得銀牌。

戴利表示，重返跳水舞台是有點讓他眼界大開：「今年有更多的快樂，只想將歡樂帶回來跳水。我一生都是希望贏得奧運金牌，在東京我已經做到，所以我想享受在那裡享受更多。事實上我孩子會與我丈夫、媽媽及朋友去那裡看我比賽，這會是最近我家的奧運會。那當然，當你要去奧運會，你是要去到那裡做到最好和取勝，不過事實上我只訓練了1年，而其他人可是花了3年的時間。我知道我和諾亞在很好的狀況，而我們也花了很大努力。我們準備去到那裡，就是做出最好的一跳，就看會發生甚麼。」

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奧運男子雙人10米高台跳水賽程：

7月29日　05:00PM　決賽

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