巴黎奧運｜英國馬術3屆金牌得主　虐待馬匹影片流出後退賽

英國馬術代表杜雅爾丹（Charlotte Dujardin）被國際馬術協會（FEI）宣布暫時停賽，並退出巴黎奧運。原因是在網上流傳一段影片，顯示杜雅爾丹涉嫌虐待馬匹。
FEI在聲明表示，杜雅爾丹在私人的馬廐進行訓練時，做出危害馬匹利益的行為。有代表律師已經向FEI提供投訴，指控杜雅爾丹「過度使用鞭」傷害馬匹。而FEI就表示，杜雅爾丹承認有關的影片，並指影片已是數年前，但提出停賽以接受調查處理。FEI最初表示會對杜雅爾丹作出6個月的停賽，不過及後稱有關停賽會等到調查結果及紀律聆訊結束。英國媒體就表示，未能取得有關影片了解，而網上雖然有一段聲稱杜雅爾丹，但及後證實是另一宗新聞，與今次事件無關。
杜雅爾丹指影片在4年前發生
杜雅爾丹在個人聲明表示影片在4年前發生：「所發生的事完全不符合我的個性，這並不反映我如何訓練馬匹以及教導學生，然而這都不是藉口。我深深感到羞愧，並相信在當刻可以有更好處理。」英國的馬術協會及盛裝舞步協會都會在FEI的調查期間對杜雅爾丹作出停賽的禁令。FEI表示會盡快完成調查，並指出解決虐待馬匹是馬術運動的責任，馬匹的福祉也是最為重要。協會又指杜雅爾丹對自己的行為感到後悔，並且願意承擔責任。
39歲的杜雅爾丹是6面馬術奧運獎牌的得主，她自2012年的倫敦奧運贏得團體及個人盛裝舞步的金牌，在之後2016年里約奧運也衞冕個人的金牌，在團體就僅獲銀牌。上屆東京奧運，她策騎與過去兩屆不同的另一馬匹參賽，最終在個人及團體項目都獲得銅牌。英國奧委會已向國際奧委會提出，更換後補的運動員取代杜雅爾丹出席奧運。