巴黎奧運｜荷蘭女金牌跑手受訪令網民震驚：米奇老鼠贏金牌？

在巴黎奧運的田徑項目，荷蘭在4x400米的混合接力項目，爆冷擊敗了在預賽造出新世界紀錄的美國隊贏得金牌。當中重要功臣是最後一棒的女跑手費姬保爾（Femke Bol），她在最後跑出47秒93，從上超越美國隊的姬莉恩布朗（Kaylyn Brown），而賽後網民發掘出她過去的訪問，就再次震驚世界。
在上屆首次增設的4x400米混合接力，是為了推廣性別平等而開始的賽事。上屆金牌得主的美國隊，在今屆預賽已經以打破世界紀錄的時間奪得金牌。然而未知是否美國接力總有失手的「傳統」轉移到這個新項目，在決賽起跑得第6的荷蘭隊，卻在之後逐漸追上。到第3棒時荷蘭仍是第4名，不過費姬保爾竟跑出47秒93的時間，讓她最終以0.31秒時間力壓美國奪金。
有網民在尋找過去保爾的影片時，發現一段在今年3月她打破自己保持的女子400米室內紀錄時的訪問，再次震驚網民。「我敢肯定如果閉上眼，你可以告訴自己是米奇老鼠剛剛為荷蘭打破400米室內世界紀錄。」有人回應指：「他是最甜美，很喜歡這評論。如果閉上眼去聽，你可以聽到米奇在說話。」
保爾今屆除了參加混合接力，還出戰女子400米跨欄，在今日（4日）進行的初賽，她以53秒38的預賽最快成績完成，之後周三（7日）才進行準決賽。
Congrats to Netherlands for winning Gold in the 4x400 mixed relay at #OlympicGames— nazir afzal (@nazirafzal) August 3, 2024
An excuse to hear from Dutch superstar Femka Bol doing her best Mickey Mouse pic.twitter.com/VrPEU1j1JM