巴黎奧運｜荷蘭曲棍球隊贏金牌輸球品　射贏點球挑釁對手門將捱批

巴黎奧運的男子曲棍球在周四（8日）同樣進行了決賽，雖然荷蘭在點球擊敗了德國，但是為荷蘭射入最後一球的球員杜根甘（Duco Telgenkamp）就讓勝利蒙上污點。因為這位曲棍球代表在入球後挑釁對手，一度引發雙方的爭執，而網上亦有不少網民批評荷蘭隊表現欠體育精神。

曲棍球的男子組決賽，由傳統強國的荷蘭對德國。兩隊在法定時間打成1:1，要用點分方式分勝負。曲棍球的點球是由進攻方直接面對對手的守門員攻門。荷蘭隊最後由杜根甘射入最後一個點球，令他們在點球贏3:1取勝。可是杜根甘在射入後，手指放在嘴邊向德國門將丹尼貝治（Jean Danneberg）示意要靜，然後再拍向德國門將的頭盔，此舉引起德國隊的禾倫（Niklas Wellen）不滿，並上前與對手理論。