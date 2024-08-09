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體育
2024-08-09 14:41:16

巴黎奧運｜荷蘭曲棍球隊贏金牌輸球品　射贏點球挑釁對手門將捱批

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荷蘭曲棍球代表的杜根甘。(美聯社)

荷蘭曲棍球代表的杜根甘。(美聯社)

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巴黎奧運的男子曲棍球在周四（8日）同樣進行了決賽，雖然荷蘭在點球擊敗了德國，但是為荷蘭射入最後一球的球員杜根甘（Duco Telgenkamp）就讓勝利蒙上污點。因為這位曲棍球代表在入球後挑釁對手，一度引發雙方的爭執，而網上亦有不少網民批評荷蘭隊表現欠體育精神。

曲棍球的男子組決賽，由傳統強國的荷蘭對德國。兩隊在法定時間打成1:1，要用點分方式分勝負。曲棍球的點球是由進攻方直接面對對手的守門員攻門。荷蘭隊最後由杜根甘射入最後一個點球，令他們在點球贏3:1取勝。可是杜根甘在射入後，手指放在嘴邊向德國門將丹尼貝治（Jean Danneberg）示意要靜，然後再拍向德國門將的頭盔，此舉引起德國隊的禾倫（Niklas Wellen）不滿，並上前與對手理論。

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荷蘭的杜根甘獲勝後挑釁德國的對手引起批評。(路透社) 荷蘭的杜根甘獲勝後挑釁對手引起德國球員不滿。(路透社)

賽後承認魯莽及道歉

杜根甘的有關舉動也令不少收看比賽的球迷反感，在社交媒體上不少人都批評他欠缺體育精神。在英文論壇Reddit就有人表示：「本來可以堂皇地取勝，卻是要變成招恨的勝利者。」杜根甘賽後也承認自己行為魯莽，他表示：「在事後看來，我不應走向他，我後悔這樣做，我亦想道歉。我應該不理會，這是不夠聰明的表現。不過這也是本能，我是可以更冷靜的，不過我也想讓自己放鬆，這不就是比賽一部份？」

不過這可能與丹尼貝治在賽前的評論有關，丹尼貝治在賽前曾指對手要攻入他4球不會輕易，又指「荷蘭人好像怕了我們。」丹尼貝治賽後說：「他在個人上影響到我。運動不是生意，不需要太多的挑釁，這是我進入比賽的狀況。我感到是有點被冒犯。」他又指：「這好像是跳了掣，我對這種欠體育精神行為感到悲哀。」

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