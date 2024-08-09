巴黎奧運｜荷蘭曲棍球隊贏金牌輸球品　射贏點球挑釁對手門將捱批

巴黎奧運的男子曲棍球在周四（8日）同樣進行了決賽，雖然荷蘭在點球擊敗了德國，但是為荷蘭射入最後一球的球員杜根甘（Duco Telgenkamp）就讓勝利蒙上污點。因為這位曲棍球代表在入球後挑釁對手，一度引發雙方的爭執，而網上亦有不少網民批評荷蘭隊表現欠體育精神。
曲棍球的男子組決賽，由傳統強國的荷蘭對德國。兩隊在法定時間打成1:1，要用點分方式分勝負。曲棍球的點球是由進攻方直接面對對手的守門員攻門。荷蘭隊最後由杜根甘射入最後一個點球，令他們在點球贏3:1取勝。可是杜根甘在射入後，手指放在嘴邊向德國門將丹尼貝治（Jean Danneberg）示意要靜，然後再拍向德國門將的頭盔，此舉引起德國隊的禾倫（Niklas Wellen）不滿，並上前與對手理論。
賽後承認魯莽及道歉
杜根甘的有關舉動也令不少收看比賽的球迷反感，在社交媒體上不少人都批評他欠缺體育精神。在英文論壇Reddit就有人表示：「本來可以堂皇地取勝，卻是要變成招恨的勝利者。」杜根甘賽後也承認自己行為魯莽，他表示：「在事後看來，我不應走向他，我後悔這樣做，我亦想道歉。我應該不理會，這是不夠聰明的表現。不過這也是本能，我是可以更冷靜的，不過我也想讓自己放鬆，這不就是比賽一部份？」
不過這可能與丹尼貝治在賽前的評論有關，丹尼貝治在賽前曾指對手要攻入他4球不會輕易，又指「荷蘭人好像怕了我們。」丹尼貝治賽後說：「他在個人上影響到我。運動不是生意，不需要太多的挑釁，這是我進入比賽的狀況。我感到是有點被冒犯。」他又指：「這好像是跳了掣，我對這種欠體育精神行為感到悲哀。」
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A very very bad unsportmanshipby the Dutch players— Brisbane '32' (@namanruhela13) August 8, 2024
This is completely not in the Olympic spirit.
If you win you can't tease the losing team
Very bad behaviour by the Dutch players
They won the gold medal 🥇 by beating Germany in shoot off#Hockey #Paris2024 #ParisOlympics2024 pic.twitter.com/2p1a9RlcmN