巴黎奧運｜荷蘭混合接力逆轉奪金　聖盧西亞誕百米女飛人

巴黎奧運的田徑場上映了一系列激烈的金牌爭奪戰。
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克勞沙男子鉛球三連冠
男子鉛球決賽，美國的克勞沙（Ryan Crouser）再次證明了他的實力，以一投22.9米的成績成功衛冕，這也是他連續第三次在奧運會上奪得這個項目的金牌。他的隊友高域斯以不遠的差距獲得銀牌，而牙買加的金寶拿下銅牌。
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聖盧西亞女飛人勇奪百米金牌 美國跑手囊括銀銅
女子100米決賽同樣精彩，聖盧西亞的艾弗德（Julien Alfred）以驚人的10秒72速度突破終點線摘得金牌，美國的李察遜和傑弗遜分別獲得了銀牌和銅牌。這面金牌為加勒比海小國聖盧西亞史上首面奧運獎牌。
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多明尼加首奪獎牌
在女子三級跳比賽中，多明尼加的拉豐（Thea LaFond）創造了歷史，她以15.02米的成績首次為該國奪得史上第一面奧運金牌。而牙買加的湯瑪斯和美國的摩爾分別以14.87米和14.67米獲得銀牌和銅牌。
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荷蘭精彩逆轉 4x400米混合接力奪金
4x400米混合接力賽則是一場驚心動魄的對決。荷蘭在終點前上演驚人逆轉，由博爾在最後100米超越美國的布朗，以3分7秒43的成績奪冠。美國隊雖然未能保持領先，但此前破世界紀錄的表現仍顯示了他們的強大實力。