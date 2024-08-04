巴黎奧運｜荷蘭混合接力逆轉奪金　聖盧西亞誕百米女飛人

聖盧西亞女飛人勇奪百米金牌 美國跑手囊括銀銅 女子100米決賽同樣精彩，聖盧西亞的艾弗德（Julien Alfred）以驚人的10秒72速度突破終點線摘得金牌，美國的李察遜和傑弗遜分別獲得了銀牌和銅牌。這面金牌為加勒比海小國聖盧西亞史上首面奧運獎牌。 巴黎奧運｜黃雅瓊奪金瞬間 男友劉雨辰甜蜜求婚成焦點

荷蘭精彩逆轉 4x400米混合接力 奪 金 4x400米混合接力賽則是一場驚心動魄的對決。荷蘭在終點前上演驚人逆轉，由博爾在最後100米超越美國的布朗，以3分7秒43的成績奪冠。美國隊雖然未能保持領先，但此前破世界紀錄的表現仍顯示了他們的強大實力。 巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包