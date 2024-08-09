巴黎奧運｜菲律賓體操兩金得主與母反目　指控侵吞其比賽獎金及批評女友

為菲律賓贏得首兩面體操金牌的尤洛（Carlos Yulo），再次登上菲律賓的頭版，然而卻突然從金牌英雄變成與母爭產的故事。這位24歲的菲律賓體操王子，因為獎金以及女友的事與母親反目成仇。

在尤洛奪取2面奧運金牌之後，他的代言及大禮接踵而來，就在其母在周日（4日）向電台聲稱收到兒子的獎金並會存放入馬尼拉的一個銀行戶口。不過尤洛在2日後，於TikTok就發放影片質問其母親獎金的下落，他指自己從未有收過這些「獎金」。尤洛又向母親表示，他的女友可不是一個「危險的訊號」，認為其母是因為他的女友衣著以及在澳洲成長而「戴有色眼鏡」。尤洛表示：「媽，我給你的訊息是希望你痊癒及繼續向前。我已經原諒了你很久，我只祈望你永遠平安無事。」