學會放下才可勇敢前行！羽毛球混雙「黃金組合」鄧俊文／謝影雪2021年在東京奧運打出香港精神，連場拚搏贏盡掌聲，即使最終獎牌擦身而過，但打入4強已創下香港羽壇最佳成績，二人經此一役廣為港人熟悉，吸納大量Fans，人氣不輸張家朗、何詩蓓等獎牌得主。「鄧謝配」過去3年歷盡起跌，更加珍惜最後一次一起出戰奧運的機會，並揚言早已放下包袱：「最緊要是好好享受，發揮得好。」

謝影雪第4度出戰奧運

鄧俊文／謝影雪在東京奧運過關斬將晉身4強，惟惜負中國「世一」組合鄭思維／黃雅瓊，再於銅牌戰不敵日本宿敵渡邊勇大／東野有紗，緣慳獎牌卻寫下港羽歷史。兩人之後狀態浮沉，又因傷病缺席多站巡迴賽，去年初世界排名暴跌至第26位，二人一度產生自我質疑，猶幸憑堅持信念捱過低潮，進入在奧運周期關鍵時刻逐漸回勇，連續殺入香港公開賽及法國公開賽決賽，斬獲大量奧運積分，更於德國海洛公開賽一舉奪冠打破4年錦標荒，排名回升至第8位有驚無險踏上巴黎奧運列車。

作為香港隊「四朝元老」的謝影雪回望那後黑暗期不禁紅了眼眶：「近一年經歷了許多，曾捱了很長時間都沒有起色，一度以為征奧無望……但我們跌到那麼低最終都能爬起來，是一個很好的經歷，要多謝自己和俊文沒有放棄......」早已表明今屆是自己奧運最後探戈的「阿雪」不諱言渴望踏上奧運頒獎台，彌補上屆遺憾，但也明白要拋開枷鎖，她對前教練陳康的教誨銘記於心：「無論你做到什麼也要放下，背負太多東西就無法前行再進步，希望好好享受最後一次奧運，打出最好的自己。」