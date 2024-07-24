學會放下才可勇敢前行！羽毛球混雙「黃金組合」鄧俊文／謝影雪2021年在東京奧運打出香港精神，連場拚搏贏盡掌聲，即使最終獎牌擦身而過，但打入4強已創下香港羽壇最佳成績，二人經此一役廣為港人熟悉，吸納大量Fans，人氣不輸張家朗、何詩蓓等獎牌得主。「鄧謝配」過去3年歷盡起跌，更加珍惜最後一次一起出戰奧運的機會，並揚言早已放下包袱：「最緊要是好好享受，發揮得好。」
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謝影雪第4度出戰奧運
鄧俊文／謝影雪在東京奧運過關斬將晉身4強，惟惜負中國「世一」組合鄭思維／黃雅瓊，再於銅牌戰不敵日本宿敵渡邊勇大／東野有紗，緣慳獎牌卻寫下港羽歷史。兩人之後狀態浮沉，又因傷病缺席多站巡迴賽，去年初世界排名暴跌至第26位，二人一度產生自我質疑，猶幸憑堅持信念捱過低潮，進入在奧運周期關鍵時刻逐漸回勇，連續殺入香港公開賽及法國公開賽決賽，斬獲大量奧運積分，更於德國海洛公開賽一舉奪冠打破4年錦標荒，排名回升至第8位有驚無險踏上巴黎奧運列車。
作為香港隊「四朝元老」的謝影雪回望那後黑暗期不禁紅了眼眶：「近一年經歷了許多，曾捱了很長時間都沒有起色，一度以為征奧無望……但我們跌到那麼低最終都能爬起來，是一個很好的經歷，要多謝自己和俊文沒有放棄......」早已表明今屆是自己奧運最後探戈的「阿雪」不諱言渴望踏上奧運頒獎台，彌補上屆遺憾，但也明白要拋開枷鎖，她對前教練陳康的教誨銘記於心：「無論你做到什麼也要放下，背負太多東西就無法前行再進步，希望好好享受最後一次奧運，打出最好的自己。」
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謝影雪鄧俊文與東渡組合同組
至於比「阿雪」年輕3歲的鄧俊文則第二度征戰奧運，也是跟女友楊雅婷（女雙）一起踏上五環舞台。「俊文」跟拍擋心態一樣，刻下最重要是輕裝上陣，由零開始：「上屆未能拿牌確實有點可惜，不過都過去了，我們重新出發吧，當然想企上頒獎台，但先要目標在小組出線，再由八強一場一場去拚，沒想太多。」他重申：「對我來說，奧運始終是最大舞台和極終夢想，參加過一次已經好滿足，如今仍可改寫自己的履歷，是bonus啊！」
「鄧謝配」今屆被編入混雙C組，同組有東京奧運銅牌戰老對手日本的「東渡組合」東野有紗/渡邊勇大、中華台北組合葉宏蔚／李佳馨以及丹麥組合Mathias CHRISTIANSEN / Alexandra BOJE（#註丹麥組合已退賽）。
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謝影雪/鄧俊文參賽時間表
7月27至8月2日．混合雙打
謝影雪IG及檔案
年齡：32歲
最高世界排名：第2（混雙）
現時世界排名：第7（混雙）
IG：jordan_tcm
鄧俊文IG及檔案
年齡：29歲
最高世界排名：第2（混雙）
現時世界排名：第7（混雙）
IG：tseyingsuet
「鄧謝配」威水史
- 2017年 丹麥頂級超級賽冠軍
- 2017年 BWF年終總決賽亞軍
- 2018年 馬來西大師賽（超級500賽）冠軍
- 2018年 亞運會銀牌
- 2018年 世界錦標賽銅牌
- 2021年 世界錦標賽銅牌
- 2023年 香港公開賽（超級500賽）亞軍
- 2023年 法國公開賽（超級750賽）亞軍
- 2023年 德國海洛公開賽（超級300賽）冠軍
- 2024年 德國公開賽（超級300賽）冠軍
謝影雪、鄧俊文去年結束4年錦標荒
- 謝影雪自小跟隨母親打羽毛球，2006年15歲時入選香港隊，中學時期放棄學業專注運動發展。
- 專長雙打項目，2009年夥拍潘樂恩在世界青年錦標賽取得亞軍，同年主場出戰東亞運會，獲得女子團體項目銅牌。
- 2010年首次聯同魏仁君出戰德國大獎賽打入決賽，最終在對手中途退賽下贏得生涯首個國際賽冠軍。
- 2012年與潘樂恩在日本羽賽女雙封后，成為港隊首對土生土長的超級系列賽冠軍，同年首次出戰倫敦奧運，於女雙小組賽止步。
- 2017年與鄧俊文在丹麥公開賽贏得合作以來首個超級系列賽冠軍寶座，同年兩人首次參加超級系列賽總決賽奪得銀牌。
- 2018年6月「鄧謝配」世界排名升上第2創新高，隨後分別在世錦賽奪得銅牌，雅加達亞運摘下銀牌。
- 2021年東京奧運打入混雙4強，最終在銅牌戰不敵東道主日本組合渡邊勇大／東野有紗獲第4名，同年於世界羽聯年終賽混雙再奪銅牌。
- 2023年先後殺入香港公開賽及法國公開賽決賽，更於德國海洛公開賽奪冠，結束4年錦標荒，世界排名回升至第8位，取得巴黎奧運入場券。，並力爭更佳種子排名。
- 2016年鄧俊文與柯展聰以香港一號男雙身份出戰湯姆斯盃，雖於8強第2場上陣力戰負印尼世界冠軍組合，但獲時任中國隊隊長蔡贇讚賞。
- 鄧俊文與謝影雪曾4度奪得香港傑出運動選舉「最佳運動組合」獎項。
- 鄧俊文現任女友為港隊隊友楊雅婷，後者今年亦會參加巴黎奧運女雙賽事。
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