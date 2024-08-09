巴黎奧運｜「遊戲王」染新冠照奪銅　麥洛蓮五刷世績奪金

博茨瓦納新星創非洲紀錄 「遊戲王」 確診無阻奪牌 在200米決賽前不久，「遊戲王」利里斯（Noah Lyles）的新冠病毒檢測結果呈陽性，但他選擇不放棄比賽，最終以19.70秒的成績奪得銅牌。來自非洲國家博茨瓦納的泰保高（Letsile Tebogo）以19.46秒的成績奪得金牌，並創造了新的非洲紀錄。美國的比拿歷（Kenneth Bednarek）以19.62秒的成績獲得銀牌。剛加冕100米冠軍的利里斯在賽後表示，這次獲得銅牌比上屆更令他自豪，並說自己在面對困難時從未驚慌失措。 巴黎奧運｜男飛人利里斯哮喘+抑鬱症+過度活躍症樣樣齊：我得，你點解唔得？

巴基斯坦 納迪 標槍破奧運紀錄摘金 巴基斯坦的納迪在男子標槍決賽中投出92.97米的成績，打破奧運紀錄奪得金牌，這是巴基斯坦在田徑項目上的首枚奧運金牌。印度的秋普拉以89.45米的成績獲得銀牌，加勒比海國家格林納達的彼得斯則以88.54米獲得銅牌。 巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包

麥洛蓮刷世界紀錄慶生 荷蘭 「後上王」 保爾 獲銅 美國的麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）在女子400米欄決賽中以50.37秒的成績打破世界紀錄，奪得金牌，這是她第五次刷新自己的世界紀錄。剛在昨日踏入25歲的她在賽後表示非常感恩能以如此成就慶祝生日。她以出色的起跑和穩定的節奏，從一開始便領先，最終以壓倒性的優勢奪冠。她的隊友確莉爾（Anna Cockrell）則以51.87秒的個人最佳成績獲得銀牌。為荷蘭在4x400米混合接力賽上演驚人逆轉的費姬保爾（Femke Bol）以52.15秒的成績獲得銅牌。 巴黎奧運｜荷蘭女金牌跑手受訪令網民震驚：米奇老鼠贏金牌？