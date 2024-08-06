熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-06 07:00:00

巴黎奧運｜「遊戲王」200米順利晉級　英國女跑手終結亞軍魔咒

分享：
奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社）

奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社）

adblk5

巴黎奧運田徑項目，美國跑手利里斯（Noah Lyles）在男子200米預賽中第一名順利晉級準決賽。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社）

奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社）

兩大熱門順利晉級準決賽

「遊戲王」利里斯在前一天剛贏得男子100米金牌，狀態良好，賽前受到觀眾熱烈歡呼。他以20.19秒的成績第一名晉級準決賽。同組的上屆200米金牌得主德格拉斯則以20.30秒出線。準決賽將於8月7日晚上8點舉行，而決賽則定於同日晚上9點20分。

巴黎奧運｜男飛人利里斯哮喘+抑鬱症+過度活躍症樣樣齊：我得，你點解唔得？

adblk6

英國800米摘金圓夢　肯雅5000米奪首金

英國選手賀健遜（Keely Hodgkinson）在女子800米決賽中奪得金牌。這位22歲的選手在連續兩屆世界錦標賽屈居亞軍，並在三年前的東京奧運獲得銀牌。但這次她以1分56秒72的成績力壓眾多對手，終於登上了最高頒獎台。女子5000米決賽，肯雅選手露迪芝（Ruth Chepngetich）以14分28秒56的成績奪得金牌，成為首位在本屆奧運會上為肯雅贏得獎牌的選手。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社） 奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社） 奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社） 奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社） 奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社） 奧運田徑賽事繼續進行。（美聯社）

美國艾雯鐵餅摘金 中國馮彬勇奪銀牌

在女子鐵餅比賽中，美國的艾雯（Valarie Allman）以69米50的成績奪得金牌，中國選手馮彬獲得銀牌，克羅地亞的佩爾科維奇（Sandra Perković）獲得銅牌。至於男子撐竿跳，瑞典選手阿曼德·杜柏蘭迪斯（Armand 'Mondo' Duplantis）再度創造歷史。他先以6.00米的成績穩奪金牌，隨後他挑戰並成功飛越6.25米的高度，打破了他在今年4月廈門鑽石聯賽上創下的6.24米世界紀錄。這已是他第九次打破世界紀錄。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月6日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月7日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）