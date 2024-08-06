巴黎奧運｜「遊戲王」200米順利晉級　英國女跑手終結亞軍魔咒

英國 800米摘金圓夢 肯雅5000米奪首金 英國選手賀健遜（Keely Hodgkinson）在女子800米決賽中奪得金牌。這位22歲的選手在連續兩屆世界錦標賽屈居亞軍，並在三年前的東京奧運獲得銀牌。但這次她以1分56秒72的成績力壓眾多對手，終於登上了最高頒獎台。女子5000米決賽，肯雅選手露迪芝（Ruth Chepngetich）以14分28秒56的成績奪得金牌，成為首位在本屆奧運會上為肯雅贏得獎牌的選手。 巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）