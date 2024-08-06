巴黎奧運｜「遊戲王」200米順利晉級　英國女跑手終結亞軍魔咒

巴黎奧運田徑項目，美國跑手利里斯（Noah Lyles）在男子200米預賽中第一名順利晉級準決賽。
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兩大熱門順利晉級準決賽
「遊戲王」利里斯在前一天剛贏得男子100米金牌，狀態良好，賽前受到觀眾熱烈歡呼。他以20.19秒的成績第一名晉級準決賽。同組的上屆200米金牌得主德格拉斯則以20.30秒出線。準決賽將於8月7日晚上8點舉行，而決賽則定於同日晚上9點20分。
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英國800米摘金圓夢 肯雅5000米奪首金
英國選手賀健遜（Keely Hodgkinson）在女子800米決賽中奪得金牌。這位22歲的選手在連續兩屆世界錦標賽屈居亞軍，並在三年前的東京奧運獲得銀牌。但這次她以1分56秒72的成績力壓眾多對手，終於登上了最高頒獎台。女子5000米決賽，肯雅選手露迪芝（Ruth Chepngetich）以14分28秒56的成績奪得金牌，成為首位在本屆奧運會上為肯雅贏得獎牌的選手。
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美國艾雯鐵餅摘金 中國馮彬勇奪銀牌
在女子鐵餅比賽中，美國的艾雯（Valarie Allman）以69米50的成績奪得金牌，中國選手馮彬獲得銀牌，克羅地亞的佩爾科維奇（Sandra Perković）獲得銅牌。至於男子撐竿跳，瑞典選手阿曼德·杜柏蘭迪斯（Armand 'Mondo' Duplantis）再度創造歷史。他先以6.00米的成績穩奪金牌，隨後他挑戰並成功飛越6.25米的高度，打破了他在今年4月廈門鑽石聯賽上創下的6.24米世界紀錄。這已是他第九次打破世界紀錄。