利里斯不認為NBA總冠軍等於世界冠軍

利里斯(Noah Lyles)2023年公開質疑NBA總冠軍為何以「世界冠軍」自稱,他說:「每次看NBA總冠軍,球員都戴上『世界冠軍』的帽子,那算什麼世界冠軍?別誤會,我愛美國,但NBA冠軍真的不能代表全世界。World champion of what? The United States?)」NBA Memes在X寫道:「很不錯的比賽,不過,我還是覺得勒邦占士更偉大……利里斯(Noah Lyles)算什麼世界冠軍?都未跟勒邦跑過!」

利里斯(Noah Lyles)自感問題多多,年前已經寫公開信感謝媽媽。「當別人問我,誰啓發我?他們總期待答案是:教練、名宿,但事實是,你啓發了我!我知道你一路走來絕不容易,我們一起睡過地板、斷電斷水… 」父母在他13歲時離異,他曾和媽媽一起度過那段黑暗時期。「我從小就從你身上學會:設立目標,狂追不捨。公司說銷售量達一定程度,就會獎一輛車,你3個月後做到了,因你覺得自己值得拿到獎。但我知道,你助人為本,我看到你如何幫助附近有學習障礙的孩子。」利里斯(Noah Lyles)的成功原因,原來身邊有個好榜樣,要努力向目標進發!利里斯(Noah Lyles)奧運前定下三金目標(100米、200米、4x100米接力),如今贏得男子100米金牌只是開始:「希望大家喜歡我,因為我未來還有更多精彩時刻!」