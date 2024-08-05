利里斯不認為NBA總冠軍等於世界冠軍 利里斯（Noah Lyles）2023年公開質疑NBA總冠軍為何以「世界冠軍」自稱，他說：「每次看NBA總冠軍，球員都戴上『世界冠軍』的帽子，那算什麼世界冠軍？別誤會，我愛美國，但NBA冠軍真的不能代表全世界。World champion of what? The United States?）」NBA Memes在X寫道：「很不錯的比賽，不過，我還是覺得勒邦占士更偉大……利里斯（Noah Lyles）算什麼世界冠軍？都未跟勒邦跑過！」 利里斯（Noah Lyles）自感問題多多，年前已經寫公開信感謝媽媽。「當別人問我，誰啓發我？他們總期待答案是：教練、名宿，但事實是，你啓發了我！我知道你一路走來絕不容易，我們一起睡過地板、斷電斷水… 」父母在他13歲時離異，他曾和媽媽一起度過那段黑暗時期。「我從小就從你身上學會：設立目標，狂追不捨。公司說銷售量達一定程度，就會獎一輛車，你3個月後做到了，因你覺得自己值得拿到獎。但我知道，你助人為本，我看到你如何幫助附近有學習障礙的孩子。」利里斯（Noah Lyles）的成功原因，原來身邊有個好榜樣，要努力向目標進發！利里斯（Noah Lyles）奧運前定下三金目標（100米、200米、4x100米接力），如今贏得男子100米金牌只是開始：「希望大家喜歡我，因為我未來還有更多精彩時刻！」 美國田徑選手質疑NBA冠軍無資格自稱世界冠軍 杜蘭特布克反擊(有片)