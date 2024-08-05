巴黎奧運100米男飛人決賽，美國跑手利里斯（Noah Lyles）跑出個人最佳時間9.79秒，「影相」以千分之五秒（0.005秒）的些微優勢，憑壓線險勝牙買加跑手湯臣（Kishane Thompson）奪金，為美國田徑隊20年後再次稱霸奧運飛人之戰！
賽後利里斯（Noah Lyles）激動撕下名牌大嚷：「美國，早就告訴過你了，我一定贏！」然而，即使成為全球跑得最快的人，賽後仍然有不少「Haters」，特別是NBA球迷特別不喜歡他，原因利里斯（Noah Lyles）言論太出位，曾說過對NBA總冠軍「不敬」的話。
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利里斯不認為NBA總冠軍等於世界冠軍
利里斯（Noah Lyles）2023年公開質疑NBA總冠軍為何以「世界冠軍」自稱，他說：「每次看NBA總冠軍，球員都戴上『世界冠軍』的帽子，那算什麼世界冠軍？別誤會，我愛美國，但NBA冠軍真的不能代表全世界。World champion of what? The United States?）」NBA Memes在X寫道：「很不錯的比賽，不過，我還是覺得勒邦占士更偉大……利里斯（Noah Lyles）算什麼世界冠軍？都未跟勒邦跑過！」
利里斯（Noah Lyles）自感問題多多，年前已經寫公開信感謝媽媽。「當別人問我，誰啓發我？他們總期待答案是：教練、名宿，但事實是，你啓發了我！我知道你一路走來絕不容易，我們一起睡過地板、斷電斷水… 」父母在他13歲時離異，他曾和媽媽一起度過那段黑暗時期。「我從小就從你身上學會：設立目標，狂追不捨。公司說銷售量達一定程度，就會獎一輛車，你3個月後做到了，因你覺得自己值得拿到獎。但我知道，你助人為本，我看到你如何幫助附近有學習障礙的孩子。」利里斯（Noah Lyles）的成功原因，原來身邊有個好榜樣，要努力向目標進發！利里斯（Noah Lyles）奧運前定下三金目標（100米、200米、4x100米接力），如今贏得男子100米金牌只是開始：「希望大家喜歡我，因為我未來還有更多精彩時刻！」
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男飛人造型 辮子頭、搽指甲油
利里斯（Noah Lyles）奪金不忘鼓勵弱勢兒童，賽後以「世界第一飛人」身份勉勵年輕人：「我有哮喘、過度活躍症、閲讀障礙、抑鬱症、敏感、焦慮症... ，我想告訴大家，這一切都不能妨礙你。Why Not You!（我得，你點解唔得！）」利里斯（Noah Lyles）上屆東京奧運拿到男子200米跑銅牌，今屆成為躍升為百米飛人，殊不容易！利里斯（Noah Lyles）每次出場都一臉自信，精心打扮（辮子頭、搽指甲油），想不到原來他背後要面對這麼多挑戰！
這位27歲跑手是位動漫迷，從不掩飾自己的喜愛，早前在美國選拔賽拿出《遊戲王》卡片引來一時熱話，今次勝出後則對着鏡頭做出《龍珠》經典動作「龜波氣功」慶祝。敢言又敢作敢為，這就是利里斯（Noah Lyles）的魅力之處，你未必會喜歡他，但他就是這麼有話題性的一個運動員。
巴黎奧運｜美國世錦賽個人雙金跑手利里斯 藏《遊戲王》藍眼白龍卡選拔賽奪冠
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