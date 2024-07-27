巴黎奧運｜開幕禮戴利演「鐵達尼號」場面搶鏡　馬龍成國家隊持旗手

巴黎奧運開幕禮於今日（7月27日）凌晨舉行，今屆開幕禮破天荒於戶外舉行，各國運動員於法國著名的塞納河進場。

運動員進場當然是每年開幕禮的重點之一，而各國的持旗手都是每個國家的最佳運動員。雖然現場下起大雨，但仍無阻一眾運動員昂首進場，為本屆奧運揭起序幕。

各國持旗手不乏熟悉的面孔，其中以英國跳水王子戴利（Tom Daley）最為搶眼，於船上起上演電影「鐵達尼號」的經典場面。