巴黎奧運｜開幕禮戴利演「鐵達尼號」場面搶鏡　馬龍成國家隊持旗手

英國跳水王子戴利今屆為他第五屆出戰奧運,這名上屆男子雙人10米高台奧運金牌得主,與賽艇運動員高娃(Helen Glover)成為英國於開幕禮的持旗手。

兩名英國的持旗手於船上相當幽默,於船頭上演電影「鐵達尼號」中,主角大喊「I am the king of the world」的一幕,成為開幕禮焦點。