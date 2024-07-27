巴黎奧運｜開幕禮戴利演「鐵達尼號」場面搶鏡　馬龍成國家隊持旗手

巴黎奧運開幕禮於今日（7月27日）凌晨舉行，今屆開幕禮破天荒於戶外舉行，各國運動員於法國著名的塞納河進場。
運動員進場當然是每年開幕禮的重點之一，而各國的持旗手都是每個國家的最佳運動員。雖然現場下起大雨，但仍無阻一眾運動員昂首進場，為本屆奧運揭起序幕。
各國持旗手不乏熟悉的面孔，其中以英國跳水王子戴利（Tom Daley）最為搶眼，於船上起上演電影「鐵達尼號」的經典場面。
巴黎奧運｜港隊亮相開幕禮！ 張家朗何詩蓓持旗昂首進場
英國跳水王子戴利今屆為他第五屆出戰奧運，這名上屆男子雙人10米高台奧運金牌得主，與賽艇運動員高娃（Helen Glover）成為英國於開幕禮的持旗手。
兩名英國的持旗手於船上相當幽默，於船頭上演電影「鐵達尼號」中，主角大喊「I am the king of the world」的一幕，成為開幕禮焦點。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
至於國家隊則派出乒乓球四朝元老馬龍，以及韻律泳手馮雨作持旗手。
今屆國家隊派出404人參戰，力爭在08北京奧運後，再次登上獎牌榜首位。
為各國擔任持旗手的運動員，都不乏NBA籃球員的身影。於開幕禮一如傳統首個國家出場的希臘，由安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）擔任持旗手；而勒邦占士（LeBron James）則為美國持旗，今屆美國男籃派出強陣出戰，力爭延續「夢之隊」奪金傳統。
另外效力籃網控衛舒洛達（Dennis Schroder）則為德國擔任持旗手。
奧運將於7月27日正式展開各運動項目，其中港隊羽毛球運動員鄧俊文、謝影雪將於下午2時30分出戰首場混合雙打小組賽，而劍擊代表江旻憓則於下午4時出戰女子重劍64強。