巴黎奧運｜阿根廷男足鬥摩洛哥爭議　主帥馬斯查蘭奴與美斯齊轟

巴黎奧運雖然未正式開幕，不過首個比賽日的足球項目已備受質疑，阿根廷的主帥馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）賽後怒批事件如「馬戲」，而未有出戰的美斯（Lionel Messi）亦在社交媒體質疑決定。
在阿根廷對摩洛哥的比賽，美迪拿（Cristian Medina）在補時16分鐘頂入扳平，但比賽隨即因為球迷的騷亂而停止，球員被迫在更衣室等候個半小時後又被要求返回球員繼續餘下比賽，並因為視像助理裁判（VAR）決定而取消美迪拿入球。馬斯查蘭奴賽後表示：「我無法解釋發生了甚麼。我們花了差不多一個半小時在更衣室，沒有人告訴我們之後會如何。」
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馬斯查蘭奴：人生看過最大的一場馬戲
對於比賽的混亂他說：「摩洛哥的隊長不想比賽，我們也不想繼續，球迷向我們投擲物品。這是我人生看過最大的一場馬戲。我不知道為甚麼他們花了1小時20分鐘去翻看片段。如果那是越位就讓我們以當時的情況繼續，我不認為比賽應該在中斷個半小時後再打3分鐘。」不過他指，自己不打算過多的投訴，並鼓勵球隊專注在餘下兩場對伊拉克及烏克蘭。阿根廷會在周末（27日）的比賽先對伊拉克。
至於馬斯查蘭奴的舊隊友美斯，也在社交媒體對事件發聲，他在Instagram的貼文用西班牙寫上「難以置信」來形容這場奧運足球賽事。另一位阿根廷國腳的達利亞費高（Nicolas Tagliafico）也在X發文指，球員或者應該從事件中學習，在這環境之下是否應該再次返回球場進行比賽。
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馬會回應派彩
美國媒體ESPN就解釋比賽花了個半小時重開並推翻入球的來龍去脈。在比賽去到補時16分鐘，阿根廷的泰亞高艾美達（Thiago Almada）起腳先被摩洛哥門將擋出，但皮球仍落在奧達文迪（Nicolas Otamendi）腳下並再起腳中楣，球又再落阿根廷的般奴艾米奧尼（Bruno Amione）之前，他之後將球頭槌回。而當時艾米奧尼在奧達文迪起腳時已處於越位位置。報道指出，根據國際足協（FIFA）的半自動越位系統，要在90分鐘內斷定入球無效其實可以在很短時間內完成。報道指瑞典球證的尼貝治（Glenn Nyberg）在比賽停止個半小時重開，才像儀式一樣走到場邊看重播其實是沒有必要。在作出越位裁決後，比賽由摩洛哥禁區的罰球重新開始，而最終阿根廷輸1:2。
另外香港賽馬會就有關比賽的派彩事宜公布：「就2024年7月24日『FB8218 阿根廷男奧足 對 摩洛哥男奧足』的球賽，足智彩根據球賽於下午11時07分完場後相關官方信息以及各資訊提供者所提供的賽果『2:2』於下午11時52分作出派彩。於派彩後，足智彩發現官方就『阿根廷男奧足』於補時16分鐘的入球判為無效，於凌晨1時06分後更新全場賽果為『1:2』。足智彩核實後以『1:2』的全場賽果於凌晨3時19分作出派彩。」