每個人總有自己的人生「Checklist」（清單），陳諾思（Daphne）也不例外，這位19歲香港劍擊新星的運動生涯發展飛快，由青少年組到成年組奪得不少重要獎項，更即將參加巴黎奧運，短時間內已實現許多運動員的畢生夢想，也提前剔走了自己Checklist上最夢寐以求的一欄。

今屆奧運有多位「千禧後」港將首次出戰，女子花劍的陳諾思正是其中一人。6歲開始學劍的Daphne有極高天份，早在青少年時代嶄露頭角，一直運動、學業兩兼顧，初中起已在香港體育學院受訓的她，練劍以外的時間大多都放在學業上，抓緊小息﹑午飯空檔做功課，劍擊和學業就是小妮子人生的全部。