每個人總有自己的人生「Checklist」（清單），陳諾思（Daphne）也不例外，這位19歲香港劍擊新星的運動生涯發展飛快，由青少年組到成年組奪得不少重要獎項，更即將參加巴黎奧運，短時間內已實現許多運動員的畢生夢想，也提前剔走了自己Checklist上最夢寐以求的一欄。
今屆奧運有多位「千禧後」港將首次出戰，女子花劍的陳諾思正是其中一人。6歲開始學劍的Daphne有極高天份，早在青少年時代嶄露頭角，一直運動、學業兩兼顧，初中起已在香港體育學院受訓的她，練劍以外的時間大多都放在學業上，抓緊小息﹑午飯空檔做功課，劍擊和學業就是小妮子人生的全部。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
陳諾思︰能夠出戰奧運完全是意料之外
有別於平凡少女的成長生活，陳諾思卻有著不平凡的劍擊路。Daphne 2022年底才轉打成人賽，去年以18歲之齡首戰亞運一鳴驚人，勇奪個人及團體賽銅牌。今年3月再有突破，於華盛頓花劍大獎打入16強，以亞大區第二身份鎖定奧運入場券，是繼陳盈敏及連寶香後，香港第3位征奧的女花劍手。
「能夠出戰奧運完全是意料之外，對我來說是一個很大的肯定。」陳諾思認為入奧證明努力沒有白費，沒有辜負教練、家人，甚至自己對自己的期望。對於首次的奧運之旅，Daphne冀以平常心面對：「始終是首次參加這麼大型的賽事，想好好享受比賽、享受氣氛、享受各樣東西，多於真的要做到甚麼，當然我都會盡力取得好成績。」
巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播
巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包
陳諾思參賽日期
7月28日．女子花劍個人賽
陳諾思IG
- IG：d.chanokszee___
- 年齡：19歲
- 最高世界排名：第26位
- 現時世界排名：第31位
陳諾思威水史
- 2022年花劍青年世界盃曼谷站女花個人賽 金牌
- 2022年亞青錦標賽少年組女花團體賽 金牌
- 2022年亞青錦標賽青年組女花團體賽 金牌
- 2022年亞青錦標賽少年組女花個人賽 銅牌
- 2022年亞青錦標賽青年組女花個人賽 銅牌
- 2022年亞運會女花個人賽 銅牌
- 2022年亞運會女花團體賽 銅牌
- 2023年亞洲錦標賽女花團體賽 銅牌
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）
陳諾思中學就讀聖保羅男女中學
- 陳諾思自小有運動細胞，同時亦品學兼優，就讀本地Band 1名校聖保羅男女中學，有不少名人明星校友，包括「海產大王」蔡繼有的演員孫女蔡頌思、前港姐張寶兒、李璧琦、劉天蘭、龔慈恩女兒林愷鈴及ViuTV女神沈殷怡等。
- 6歲開始學劍，11歲入選香港青年隊進入體院受訓，2019年以14歲之齡奪得法國CEP劍擊馬拉松賽女花U14組冠軍，成為香港第一人。2022年於亞洲青少年劍擊錦標賽亦豪取2金2銀，同年年底更於花劍青年世界盃曼谷站過關斬將，連勝3名美國劍手一舉奪金，再創香港劍擊歷史。
- 2023年於美國升讀大學。過去10年，不少香港劍手留學美國時揚威NCAA（全美大學體育協會）劍擊賽， Daphne冀成為女花獎牌第一人。
原文刊登於 Yahoo 體育