巴黎奧運｜柔道代表王嘉莉大意被對手抓住破綻

港隊柔道代表王嘉莉日前在巴黎奧運女子48公斤以下級別賽事32強出局。她接受訪問時表示，參與奧運是一次很好的經驗，自己在過去一年有明顯進步，特別是在「立技」方面，期望能於下一次比賽中有更好發揮。

原本認為與奧地利選手坦莎「有得打」

26歲首次參加奧運的王嘉莉說，賽前知道抽籤結果後，原本認為與奧地利選手坦莎「有得打」，因她曾於今年2月在訓練營與對方交手，實力上有一定了解，覺得有機會取勝。不過對手在「寢技」方面比較出色，她原本計劃在比賽期間，盡量避免與對方落地打，但過程中有些大意，又誤以為裁判會叫暫停，動作一度停頓，結果被對手抓住破綻。