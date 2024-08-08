相隔一日之後，再有香港代表在巴黎奧運中上陣。在跆拳道男子68公斤級的比賽，香港的盧蔚豐在資格賽上，擊敗了來自難民代表團的選手晉級首圈。不過他首圈的對手，是上屆金牌得主的Ulugbek Rashitov。
作為香港首位出戰奧運的跆拳道選手，盧蔚豐在面對Yahya Al Ghotany的比賽，開賽不久連踢中對手3次的頭部，取下了9分領先。之後再踢中對方身體及頭部，在首回合贏14:0。第2個回合，雙方最初1分鐘都未能取分，而之後Yahya Al Ghotany雖然先踢中盧蔚豐身體，在這回合以2分領先，不過盧蔚豐之後連續取得5分反超。落後的Yahya Al Ghotany更見急進，同時曝露更多空間給予盧蔚豐，讓這位香港代表之後再中多3次頭部，將比數拉開16:4，讓盧蔚豐在資格賽過關。
盧蔚豐在下圈16強的對手，會是烏茲別克的Ulugbek Rashitov。這位烏茲別克的跆拳道高手也是上屆的金牌得主以及杭州亞運的冠軍，在去年的世錦賽就只得銅牌。盧蔚豐在去年亞運也曾與對方交手，結果令他於16強止步。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
奧運跆拳道賽程
- 04:35PM 男子68公斤以下級16強：盧蔚豐 對 Ulugbek Rashitov（烏茲別克）
- 09:06PM 男子68公斤以下級八強＊
- 10:24PM 男子68公斤以下級四強＊