巴黎奧運．香港代表｜羽毛球女雙「雙楊配」擊敗美國組合　出線淘汰賽現曙光

巴黎奧運的第2個賽日，賽艇代表的趙顯臻繼續是香港代表首位登場運動員。他在男子單人雙槳復活賽，取得分組第2名成績晉級半準決賽。另外在馬賽舉行的帆船及滑浪風帆項目，因為風力不足而令滑浪風帆比賽延期，不過帆船項目仍在進行。
在首個賽日預賽未能取得分組前3名，趙顯臻在今日（28日）的復活賽尋求返回半準決賽的機會。在復活賽的3個分組，只有小組前2名可以返回仍可爭取獎牌的半準決賽。趙顯臻在初段率先發力，不過他之後一直保持在第3位。來自百慕達的Dara Alizadeh雖然一開始搶頭，但比賽中段已見他體力不繼，而哈薩克的Dara Alizadeh初段也上到第2。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
比賽中段阿爾及利亞的Sid Ali Boudina已搶上前領先，趙顯臻就繼續守在第3的位於。在最後500米趙顯臻發力追過百慕達代表後，最終獲得分組次名，晉身之後的半準決賽。趙顯臻賽後表示，對於自己已創下香港賽艇在奧運的歷史成績，因此很高興，他又透露家人今日有到場支持。
滑浪風帆風力不足延期
另外，由於當地的風力不足，原定出戰滑浪風帆項目的馬君正及鄭清然都未能上場。不過帆船項目，男子49er帆船的代表祥傑及阿輝仍繼續比賽。在首場的賽事，二人在20個代表中取得第16名。第2場祥傑及阿輝有較好表現，在初段更上過第8位，而最終以第12完成。不過第3場香港組合只得第19，在完成3場的比賽，祥傑與阿輝目前排第19位
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羽毛球女雙三局擊敗美國「孖妹」 出線八強仍有希望
港隊羽毛球女雙組合楊霈霖/楊雅婷出戰第二場小組賽，由於首戰不敵保加利亞組合，故今場面對美國「孖妹」組合許忻霏/許怡霏必需取得勝仗，才能保住出線希望。
許忻霏/許怡霏於今場展示強大默契，但「雙楊配」仍能展現不屈鬥志，首局一直落後之下從後趕上，逼至三度「刁時」，最終以24:22反勝，先取首局。次局爭持激烈，兩隊得分梅花間竹，港隊於尾段失誤連連，導致最終以17:21不敵，需打決勝局分高下。
決勝局美國組合明顯體力不繼，開賽便頻頻失誤，最終楊霈霖/楊雅婷由頭帶到尾，以21:12贏下決勝局，總局數以2:1擊敗對手。楊霈霖/楊雅婷暫於小組獲得1勝1負，出線現曙光，最後一場分組賽將於後日（7月30日）下午2時30分惡鬥國家隊組合譚寧/劉聖書。