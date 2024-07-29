熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-07-29 03:35:00

巴黎奧運．香港代表｜羽毛球女雙「雙楊配」擊敗美國組合　出線淘汰賽現曙光

分享：
香港賽艇代表趙顯臻在復活賽取得次名晉級。(美聯社)

香港賽艇代表趙顯臻在復活賽取得次名晉級。(美聯社)

巴黎奧運的第2個賽日，賽艇代表的趙顯臻繼續是香港代表首位登場運動員。他在男子單人雙槳復活賽，取得分組第2名成績晉級半準決賽。另外在馬賽舉行的帆船及滑浪風帆項目，因為風力不足而令滑浪風帆比賽延期，不過帆船項目仍在進行。

在首個賽日預賽未能取得分組前3名，趙顯臻在今日（28日）的復活賽尋求返回半準決賽的機會。在復活賽的3個分組，只有小組前2名可以返回仍可爭取獎牌的半準決賽。趙顯臻在初段率先發力，不過他之後一直保持在第3位。來自百慕達的Dara Alizadeh雖然一開始搶頭，但比賽中段已見他體力不繼，而哈薩克的Dara Alizadeh初段也上到第2。

 

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

香港賽艇代表趙顯臻在復活賽取得次名晉級。(美聯社) 香港賽艇代表趙顯臻在復活賽取得次名晉級。(美聯社)

比賽中段阿爾及利亞的Sid Ali Boudina已搶上前領先，趙顯臻就繼續守在第3的位於。在最後500米趙顯臻發力追過百慕達代表後，最終獲得分組次名，晉身之後的半準決賽。趙顯臻賽後表示，對於自己已創下香港賽艇在奧運的歷史成績，因此很高興，他又透露家人今日有到場支持。

滑浪風帆風力不足延期

另外，由於當地的風力不足，原定出戰滑浪風帆項目的馬君正及鄭清然都未能上場。不過帆船項目，男子49er帆船的代表祥傑及阿輝仍繼續比賽。在首場的賽事，二人在20個代表中取得第16名。第2場祥傑及阿輝有較好表現，在初段更上過第8位，而最終以第12完成。不過第3場香港組合只得第19，在完成3場的比賽，祥傑與阿輝目前排第19位

巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播

巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包

adblk5
香港帆船代表祥傑及阿輝在男子49er帆船項目出戰。(路透社) 香港帆船代表祥傑及阿輝在男子49er帆船項目出戰。(路透社) 香港帆船代表祥傑及阿輝在男子49er帆船項目出戰。(路透社)

羽毛球女雙三局擊敗美國「孖妹」　出線八強仍有希望

港隊羽毛球女雙組合楊霈霖/楊雅婷出戰第二場小組賽，由於首戰不敵保加利亞組合，故今場面對美國「孖妹」組合許忻霏/許怡霏必需取得勝仗，才能保住出線希望。

許忻霏/許怡霏於今場展示強大默契，但「雙楊配」仍能展現不屈鬥志，首局一直落後之下從後趕上，逼至三度「刁時」，最終以24:22反勝，先取首局。次局爭持激烈，兩隊得分梅花間竹，港隊於尾段失誤連連，導致最終以17:21不敵，需打決勝局分高下。

決勝局美國組合明顯體力不繼，開賽便頻頻失誤，最終楊霈霖/楊雅婷由頭帶到尾，以21:12贏下決勝局，總局數以2:1擊敗對手。楊霈霖/楊雅婷暫於小組獲得1勝1負，出線現曙光，最後一場分組賽將於後日（7月30日）下午2時30分惡鬥國家隊組合譚寧/劉聖書。

港隊代表總局數以2:1擊敗對手，下場需惡鬥國家隊。（相片由港協暨奧委會提供）

港隊代表總局數以2:1擊敗對手，下場需惡鬥國家隊。（相片由港協暨奧委會提供）

巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日鄧俊文、謝影雪或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日馬君正、鄭清然上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日何詩蓓與黃鎮廷上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日張家朗上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日何詩蓓或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日黃鎮廷、杜凱琹或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日張家朗、趙顯臻或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日伍泰龍、阿輝或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日李卓耀、盧善恩或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日何詩蓓、祥傑或上陣（am730製圖）