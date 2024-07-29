巴黎奧運．香港代表｜羽毛球女雙「雙楊配」擊敗美國組合　出線淘汰賽現曙光

羽毛球女雙三局擊敗美國「孖妹」 出線八強仍有希望 港隊羽毛球女雙組合楊霈霖/楊雅婷出戰第二場小組賽，由於首戰不敵保加利亞組合，故今場面對美國「孖妹」組合許忻霏/許怡霏必需取得勝仗，才能保住出線希望。 許忻霏/許怡霏於今場展示強大默契，但「雙楊配」仍能展現不屈鬥志，首局一直落後之下從後趕上，逼至三度「刁時」，最終以24:22反勝，先取首局。次局爭持激烈，兩隊得分梅花間竹，港隊於尾段失誤連連，導致最終以17:21不敵，需打決勝局分高下。 決勝局美國組合明顯體力不繼，開賽便頻頻失誤，最終楊霈霖/楊雅婷由頭帶到尾，以21:12贏下決勝局，總局數以2:1擊敗對手。楊霈霖/楊雅婷暫於小組獲得1勝1負，出線現曙光，最後一場分組賽將於後日（7月30日）下午2時30分惡鬥國家隊組合譚寧/劉聖書。