同時在另一個賽場進行的女雙分組賽，香港代表楊雅婷及楊霈霖而對保加利亞的Gabriela Stoeva及Stefani Stoeva。雖然首局港隊組合輸11:21，不過第2局香港組合以23:21追平局數。在決勝的第3局，楊雅婷與楊霈霖其實多次追和對手，但是在體力開始下降，最終輸15:21，局數以1:2落敗。 趙顯臻望明日保持水準 趙顯臻是香港代表團的首位登場的運動員，不過他在預賽編入最後的第6組。在開賽的初段他一度保持在前列位置，落後於丹麥的Sverri Nielsen。在預賽的前3名可以直接晉級半準決賽，上屆賽事第4名的丹麥選手在這組有明顯距離，在比賽一直領先。而趙顯臻就與保加利亞及匈牙利的對手爭取晉級資格。 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

女子泳隊接力預賽第7名完成 在游泳項目，香港代隊出戰女子4x100米自由泳接力。香港隊派出簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳出戰，簡綽桐雖然在一直排在最後，但一直追趕着隔鄰的愛爾蘭隊，而譚凱琳作為香港第2棒繼續追上。直到第3棒鄭莉梅，將與愛爾蘭的距離大幅收窄下，最後由歐鎧淳於最後50米超越對手，在預賽以3分42秒42取得分組第7名，總成績在兩組16隊取得第15名。