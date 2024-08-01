自2016年起合作的香港羽毛球混雙組合，鄧俊文與謝影雪隨着在今屆巴黎奧運八強止步，這也成二人在奧運合作上的最後一仗。賽後鄧俊文訪問時泣不成聲，要由謝影雪先回應。鄧之後表示，雖然沒能再取得獎牌，但他們一對組合已盡了全力，感謝大家都沒有放棄。
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鄧俊文亞運後拒拆夥
謝影雪在賽後透露，她自己在奧運之前因為受傷，無法確定可否繼續出戰奧運，因此她幾乎每次訓練都在哭。然而她感謝拍檔的鄧俊文從沒有放棄，也沒有抱怨半句，因此她非常感激鄧俊文一直的陪伴。她又提到，早在女雙後就以為會因此退役，想不到是找到鄧俊文合作。而她表示，在去年亞運後收到一些人建議她退下來，讓鄧俊文換個拍檔再爭取成績，然而她表示鄧俊文還是一直選擇不拆夥，並在奧運前逐個比賽去爭取積分打入奧運。
鄧俊文就表示，作為謝影雪的拍檔，每次見到她受傷都感受甚多，自己也感覺到痛苦。尤其是隨着自己年紀漸長，也有一些傷病，更明白謝影雪所受過的痛苦。鄧俊文表示今次的比賽他們是已經盡了全力，可是最後沒有爭取到獎牌。
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鄧俊文IG感言 謝影雪：可以瘋狂打機
在經過一晚沉澱後，鄧俊文與謝影雪分別在社交媒體更新狀況。鄧俊文就表示，在過去的3年發生了很多的事，也因此感受很多。他表示，慶幸謝影雪一路以來沒有放棄，同時也指「好感恩我地最後算係可以對得住我地自己可以美好咁完成我地最後一次嘅奥運」。至於謝影雪就在Threads表示，「終於可以瘋狂打機😆」，獲近8000個Likes，網民紛紛留言感謝她的付出「辛苦晒！ 感謝謝鄧一直為香港人努力付出！😍😍😍」、「你地已經好努力！辛苦你地❤️❤️冇人知道你地到底經歷左幾又辛酸同痛楚，所以都冇人有資格講任何野」、「多謝你❤️雪雪，多謝你頂住傷患都為我哋香港打漂亮嘅一仗」。謝影雪在IG Story自言「本身喊完已經眼腫，瞓醒睇留言又喊」她表示多謝每一位睇波的香港人，尤其是現場打氣大叫的觀眾。