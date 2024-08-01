巴黎奧運賽事進行得如火如荼，香港隊憑江旻憓、張家朗的兩金，和何詩蓓的兩銅，暫時位列巴黎奧運獎牌榜排名第十一。而獎牌榜首三位暫時為中國、法國和日本。

江旻憓張家朗先後奪金 何詩蓓自由泳兩銅

本屆港隊首面獎牌，由江旻憓在香港時間7月28日凌晨、當地時間7月27日晚上，在女子重劍個人賽贏得，是香港隊今屆首面金牌，亦是香港隊史上第三面金牌。「劍神」張家朗則在香港時間7月30日凌晨、當地時間7月29日晚上贏得男子花劍金牌，衛冕冠軍，為68年來首人衛冕男子花劍。同日，香港「女飛魚」何詩蓓面隊兩位強勁的澳洲對手，亦在女子200米自由泳取得銅牌。