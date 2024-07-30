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體育
2024-07-30 23:45:00

巴黎奧運．香港代表｜賽艇趙顯臻將轉戰名次賽　風帆馬君正跌落11位

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趙顯臻在半準決賽得第6名。(路透社)

趙顯臻在半準決賽得第6名。(路透社)

巴黎奧運香港運動員接連取得獎牌後，在第4個賽日香港代表繼續出擊。其中已突破香港代表在賽艇成績的趙顥臻，在男子單人雙槳半準決賽只得第6名，將會轉戰名次賽。至於在馬賽舉行的滑浪風帆及帆船項目，女子iQFoil的馬君正，在今日（30日）5場賽事後，暫時跌落第11位

經過在復活賽的表現，趙顥臻獲得晉級到半準決賽，而這意味他已經是前24名的選手。在今日（30日）舉行的半準決賽，趙顥臻的對手包括上屆賽事的第4名，丹麥代表Sverri Sandberg Nielsen，以及東京奧運8人項目金牌的新西蘭選手Tom Mackintosh。趙顥臻雖然在首500米取得第5，不過之後被摩納哥的選手趕過，並一路以第6名過終點。而Tom Mackintosh就在這組以6分48秒01過終點得第1，次名是Sverri Sandberg Nielsen。

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雖然趙顥臻未能晉身爭奪獎牌的準決賽A/B，不過他之後還會在名次賽的準決賽C/D爭取更佳名次。

 

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鄭清然暫列17位

在滑浪風帆項目，因為之前兩日風力影響，比賽需要趕賽程，馬君正在女子iQFoil進行5輪的比賽，雖然在第4場取得一場第5，但第3場僅得15、第5、6、7場分別第10、17及18位，令她在總成績由之前一日的第4跌至第11，不過前第6至11相差只有6分距離。男子iQFoil方面，香港代表鄭清然在第3場取得過第7名，不過第4場被取消資格，而其餘第2場只得14，第5及6場分別14名及9名，總成績鄭清然位列17。

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帆船項目，男子49er的祥傑及阿輝在總成績跌落第20。他們在第9場取得過第14名，但餘下兩場同樣以最末的第20完成，賽事餘下一個賽日，之後會進行獎牌賽。獎牌賽就只有前10名可以出戰，而香港組合距離第10已有50分距離。

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