何瑋桁 : 就算是世界第一、第二的選手都有得打 46歲的陸昶名是港意混血兒，12年前退役後於商界工作，但因壓力大病一場，康復後決定重返劍道，他執教輪椅劍擊港隊兩年後，機緣巧合下轉任港隊男重教練。何瑋桁在陸昶名調教下不僅技術進步，更多的是心態變得更成熟，重新振作再出發，打入世界盃8強，去年杭州亞運奪取個人及團體2面銅牌，今年更連環大突破，不僅圓了奧運夢，且登上亞洲冠軍寶座成為香港男重第一人。 相隔12年港隊男子重劍再有運動員亮相奧運，是一種傳承，陸昶名表示自己劍手生涯時留下的遺憾，不論亞運或奧運，何瑋桁現在全都做到了，他希望用自己經驗協助愛徒再上一層樓。何瑋桁再三創下生涯里程碑，他展望奧運時說，沒有太大使命感，因為不想令自己增添壓力，「我想享受這個舞台，更想發揮到自己100%，讓人看得到我面對任何人，就算是世界第一、第二的選手都有得打。」

何瑋桁參賽日期 7月28日．男子重劍個人賽 何瑋桁檔案 年齡：28歲 最高世界排名：第26位 現時世界排名：第26位 何瑋桁威水史 2022年亞運會男重個人賽 銅牌 2022年亞運會男重團體賽 銅牌 2023亞洲錦標賽男重團體賽 銅牌

2024年巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽 冠軍

2024年亞洲錦標賽男重個人賽 金牌 2024年亞洲錦標賽男重團體賽 銅牌

何瑋桁背景 ．何瑋桁中學才接觸劍擊，畢業後轉任全職運動員，他起初選擇劍擊的原因並不是因為成績，而是因為覺得劍擊很另類、好特別，看起來十分有型。 ．原名何施浩，受師兄方凱申啟發，2018年改名為何瑋桁，背後是他對劍擊的熱愛。「『瑋』是貴重的寶石，『桁』是橫桁，用作支撐家庭，喻意日後打劍要撐起這個隊伍。 ．經常轉換髮型，明言臨近奧運時會再變，而且會把奧運五環紋在身。